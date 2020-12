Henk Otten ziet af van kamerzetel naast Baudet

Oud-FvD'ers Henk Otten (L) en Jeroen de Vries reageren op het aangekondigde vertrek van lijsttrekker en partijvoorzitter van Forum voor Democratie, Thierry Baudet. Beeld ANP

Op de valreep van 2020 hakt Henk Otten (ex-Forum voor Democratie, nu senator voor zijn eigen partij Go) de knoop door. Hij gaat níet de Tweede Kamer in, hoewel hij daar wel recht op heeft. Door het vertrek van Theo Hiddema uit de Kamerbankjes van Forum voor Democratie heeft Otten, als vierde op de FvD-kandidatenlijst uit 2017, recht op de zetel naast partijleider Thierry Baudet.

Maar Otten - die vorig jaar met knallende ruzie bij Forum voor Democratie vertrok - weigert de zetel. De Kiesraad gaf hem begin deze maand 28 dagen de tijd om een besluit te nemen. Die deadline loopt morgen af. “Ik heb opzettelijk zo lang mogelijk gewacht’’, vertelt Otten. ,,Want de volgende persoon op de lijst die nu de zetel krijgt, heeft dankzij mij straks géén recht meer op wachtgeld. Zo bespaar ik de belastingbetaler een slordige 180.000 euro.’’

Otten doelt op de regeling die voorschrijft dat Tweede Kamerleden twee jaar wachtgeld ontvangen als zij minstens drie maanden in het parlement hebben gezeten. Doordat er in maart verkiezingen zijn, haalt de opvolger van Hiddema - waarschijnlijk Baudet-getrouwe Paul Frentrop - die drie maanden niet.

Hotline met Hoekstra

“Ik heb ook helemaal geen zin om naast Thierry Baudet te gaan zitten in de Kamerbankjes. Het is vrij nutteloos, want het zou maar voor vier weken zijn. Ik zou pas over anderhalve week, als het kerstreces voorbij is, worden benoemd. En half februari gaat de Tweede Kamer alweer met verkiezingsreces. Dan blijf ik liever in de Eerste Kamer zitten, waar wij in ieder geval tot en met 2023 nog invloed kunnen uitoefenen.’’

Samen met andere ex-FvD’ers Jeroen de Vries en Robert Baljeu vormt Otten nu de fractie Go in de Eerste Kamer. “Met die zetels krijgen wij ontzettend veel voor elkaar. Niet zozeer voor de schermen, maar wel erachter. Ik heb een soort hotline met Wopke Hoekstra. Die spreek ik heel veel. Ook heb ik zo’n vijftig plenaire speeches gehouden, er is geen senator die daar aan kan tippen. Het zou zonde zijn om dat allemaal op te geven, voor vier weekjes in de Tweede Kamer.’’

Slecht gesternte

Otten zegt nog te twijfelen of hij met Go gaat meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. “Daar gaan we ons de komende weken over beraden. Maar ik sluit niet uit dat we wachten tot de volgende verkiezingen. Dan is het een kwestie van: we live to fight another day. Want het politieke gesternte is nu héél slecht.’’

Door het uiteenspatten van FvD ziet Otten ‘allemaal nieuwe partijtjes’ op rechts opduiken. “De kiezer zit daar niet op te wachten. Joost Eerdmans is een baantjesjager, die wil met Ja21 alleen maar zijn inkomen veiligstellen. Henk Krol ook, die krijgt geen wachtgeld doordat hij al 70 jaar is. En Code Oranje is een bijeengeraapt gebeuren.’’

Ook over FvD en Baudet heeft Otten geen goed woord over. “Baudet heeft het helemaal verkloot. Van de grootste partij van Nederland naar twee zetels in de peilingen. En dat allemaal door Freek Jansen, een geradicaliseerd 27-jarig ventje uit Wezep. What the fuck, hoe heeft dit kunnen gebeuren?’’

Smaad en laster

Otten en Baudet zijn nog altijd verwikkeld in een juridische strijd. “Thierry heeft mij zwartgemaakt, en hij probeert mij nog altijd te intimideren,’’ zegt Otten. “Maar dan heeft hij aan mij de verkeerde. Ik pik dit niet.’’ Zo is Otten bezig om Baudet voor de rechter te slepen wegens smaad en laster.

Door de politieke versplintering acht Otten zijn kansen niet groot bij de komende Kamerverkiezingen. “Het kan verstandiger zijn om eerst in rustiger vaarwater te komen. Als wij doorgaan met ons goede werk in de senaat, maken wij bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen meer kans om de politiek en de overheid in Nederland écht te moderniseren. Want ik zit in de politiek uit idealisme, niet uit opportunisme.’’