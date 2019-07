Henk Otten overweegt juridische stappen tegen Forum voor Democratie

Henk Otten. Beeld ANP

Otten zegt tegen de NOS dat Thierry Baudet van hem af wilde en dat daarom ‘een smoking gun’ is bedacht.

De medeoprichter van Forum wil openheid van zaken geven tegenover de andere leden. Maar volgens hem is hij bewust geroyeerd voordat de ledenvergadering van Forum plaatsvindt, zodat hij daar niet de kans toe krijgt. “Dit is gewoon laag. Dan zal ik mij op een andere manier moeten verdedigen,” aldus Otten tegenover de NOS. “Er zijn mensen die mijn verhaal kunnen bevestigen. Ik ben bereid om alle uitleg te verschaffen.”

“Ik heb tot nu toe echt mijn best gedaan in het partijbelang te handelen en heb veel geaccepteerd,” zegt Otten die ontkent dat hij gefraudeerd heeft. “Maar nu is het klaar. Dit is beneden alle peil. Pure smaad wat hier gebeurt.”

Otten raakte in opspraak omdat hij een greep in de kas zou hebben gedaan. Hij liet zich tevens kritisch uit over Baudet in een interview met NRC. In april legde hij zijn functie als penningmeester neer, maar nam wel namens Forum zitting in de Eerste Kamer. Die plek wil hij houden.