Henk Otten begint een nieuwe partij. Heeft dat zin?

Eruit gebonjourd bij Forum voor Democratie, op naar een nieuwe partij. Heeft Henk Ottens beweging voor politieke vernieuwing kansen of slaat hij een doodlopende weg in?

Henk Otten laat zich niet uit het veld slaan. De verbannen senator van Forum voor Democratie wil zijn eenmansfractie uitbouwen tot een heuse politieke partij – pardon, beweging – van klassiek-liberale snit, pleitbezorger van een kleine overheid en lage belastingen.

Otten is niet de eerste en vast ook niet de laatste afsplitser. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen waren er maar liefst vier splinters die met een nieuwe partij deelnamen aan de verkiezingen.

Van dit kwartet wist alleen Denk van de ex-PvdA’ers Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk in de Kamer te komen. Voor Nieuwe Wegen van Jacques Monasch (ex-PvdA), de Vrijzinnige Partij van Norbert Klein (ex-50Plus) en VNL van Louis Bontes en Joram van Klaveren (ex-PVV) eindigde de tocht op de mestvaalt van gesneefde politieke ondernemingen.

Een duik in de geschiedenis leert dat afsplitsers vaker niet dan wel succesvol zijn. Hoge scores in de peilingen – Rita Verdonks Trots op Nederland tikte ooit bijna dertig virtuele zetels aan – zijn allerminst een garantie voor een goede uitslag gebleken.

In dat opzicht is de PVV van voormalig VVD-Kamerlid Geert Wilders nog steeds een zeldzaam succes: bij de verkiezingen van 2006 veroverde zijn kieslijst in één klap negen Kamerzetels, een prestatie die daarna door geen enkele nieuwkomer is geëvenaard.

Succes

In zekere zin zou je kunnen stellen dat een actieve rol in de politieke arena eerder een handicap dan een voordeel is om via een nieuwe partij een Kamerzetel te bemachtigen. De Partij voor de Dieren (2006), 50Plus (2012) en Forum voor Democratie (2017) maakten hun entree zonder al op het Binnenhof actief te zijn. Ook succesvolle pogingen in het verleden, zoals de Boerenpartij (1963), D66 (1967), de ouderenpartijen (1994) en de LPF (2002), werden buiten het parlement gelanceerd.

Het succes van afsplitsingen als PVV en Denk is in dat opzicht eerder uitzondering dan regel. Uit kiezersonderzoek blijkt dat afsplitsers vaak worden gezien als zetelrovers. Ottens plek in de Senaat geldt daarom niet per se als een pluspunt in het oog van de kiezer.

Compromisloos

Voor een geslaagde doorbraak lijkt vooral van belang dat een nieuwe politieke partij een geluid verkondigt dat anderen laten liggen, een unique selling point zoals het anti-islamstandpunt van de PVV en de compromisloze strijd voor dier en milieu van de PvdD. In dat opzicht lijkt de klassiek-liberale koers die Otten wil varen erg op het programma van VNL, dat met lijsttrekker Jan Roos twee jaar geleden de kiesdrempel niet wist te halen.

Of Otten zijn nog naamloze politieke beweging tot een succes weet te maken, zal voor een belangrijk deel afhangen van de mensen die hij om zich heen weet te verzamelen. Vooralsnog is hij het boegbeeld van een politieke eenmanszaak.

Otten suggereert dat een aantal FvD-senatoren wil aanhaken, maar overstappers hebben zich nog niet gemeld. Op dit moment is er nog aandacht voor zijn plannen. De eerstvolgende Kamerverkiezingen zijn in 2021. Of Otten dan nog in beeld is, valt te bezien.