Henk Otten: ‘Baudet is als een sekteleider’

Hun slepende vete is beslist: Thierry Baudet heeft Henk Otten uit Forum van Democratie gezet, na beschuldigingen van fraude. Otten ontkent. ‘Baudet wil mij gewoon kapot maken.’

Henk Otten kijkt even voor zich uit. “Jullie zijn nu gewoon getuige van de genadeslag. Baudet wil mij al langer kapot maken. Mijn reputatie, mijn carrière. Hij is als een soort sekteleider die club aan het besturen en daar wil hij mij niet bij hebben. Zo simpel is het. Er is geen plek op de rots.”

Woensdagavond, even voor achten ‘s avonds, kreeg Otten een mail van FvD-bestuurder Rob Rooken dat hij geroyeerd wordt. Volgens de partij zou Otten als penningmeester in 2018 een ‘poging tot fraude’ hebben gedaan met partijgeld.

Nonsens, zegt Otten. Maar voor hij er op in gaat, wil hij zeggen dat het gewoon ‘de definitieve afrekening is’, omdat hij al sinds april met Baudet overhoop ligt, nadat Otten in een interview kritiek had op de FvD-leider. “Ze hebben nu een stok gevonden om mee te slaan. De smoking gun. In april heb ik mij bij alle ophef stil gehouden, maar nu niet meer. Nu komt Henk de Tank, mijn bijnaam, weer om de hoek. Dit is gewoon klinkklare onzin. Smaad is het.”

Volgens Otten draait het allemaal om een ‘factuur van 29.000 euro’ naar een bedrijf van consultant Robert Baljeu. Die was ook actief voor FvD, maar werd in mei uit de partij gezet vanwege ruzie over (dezelfde) factuur. Die lijken mede-partijoprichter Otten nu ook te nekken.

De partij grijpt zo’n beschuldiging toch niet uit de lucht?

“Er was onenigheid over uit welk potje we die facturen zouden betalen, maar fraude is het zeker niet geweest.”

Daarnaast zou er volgens de partij geen ‘deugdelijke administratie’ of ‘verantwoording’ zijn geweest over ‘contante betalingen van leden’ en baten uit de verkoop van FvD-promotieartikelen.

Otten: “Nou, er zal heus van een paar tientjes geen bonnetje zijn, maar ik word nu neergezet als een graaier. Dat is echt aperte onzin.”

Het ministerie van Binnenlandse Zaken én de eigen accountant van de partij lieten donderdag ook weten dat er een ‘deugdelijke administratie’ was gevoerd en dat zij van fraude geen aanwijzingen hebben gezien. Otten: “Je ziet, het is gewoon onzin.”

Noem het, zegt hij, een sluitstuk van een scheuring in twee delen.

Henk Otten van FvD legt de eed af tijdens de installatie van de nieuwe Eerste Kamer. Beeld Lex van Lieshout/ANP

In april werd hij al op een zijspoor gezet, nadat hij in een interview de koers van Baudet ‘te (extreem)rechts’ noemde . Hoewel de twee LPF-achtige toestanden wilden voorkomen, gingen ze plots rollend over straat. Want Baudet liet na het interview weten dat Otten ‘een greep’ uit de partijkas had gedaan van ruim 30.000 euro. Baudet nam het later terug, maar na die ‘karaktermoord’ (aldus Otten) was de breuk in gang. En met het royement van Otten nu–die solo doorgaat in de Eerste Kamer- een feit.

Otten: “De finale afrekening. Dit zegt veel over hoe Baudet karakterologisch in elkaar zit.”

Want?

“Hij wil de geschiedenis herschrijven. Mij uitwissen als medeoprichter. Zoals ze dat deden ten tijden van Stalin. Wegpoetsen van de foto’s. Gewoon omdat hij niemand anders duldt aan het hoofd van zijn partij. Daarom heeft hij allemaal metgezellen neergezet in de top. Hij heeft een complete hofhouding om zich heen verzameld. Het is gewoon sektarisch geworden. Het moet allemaal om hem draaien. Maar mijn reputatie staat op het spel. Mijn kinderen van 11 en 14 vragen ook: Pap, wat is dit? Mijn ouders ook, hele degelijke mensen in Drenthe. Nette mensen. Mijn naam en reputatie worden hier kapot gemaakt. Dat accepteer ik niet.”

Otten heeft een advocaat in de arm genomen en zint op aangifte van smaad of laster. “Ik laat me dit niet gebeuren.”

Is dit geen egostrijd? U kunt ook erg dwingend en bepalend zijn.

“Ja, maar ik ben ook heel erg lang buiten beeld gebleven. Maar ik moest hem tegenwicht bieden, maar daar kan hij niet mee omgaan. Het dna van de partij is nu heel erg veranderd. Het is een soort sektarische beweging geworden, inclusief al die boreale toestanden, dat gezeur over vrouwen versieren...Daar zitten heel veel kiezers niet op te wachten en ik ook niet.”

Otten zegt dat Baudet de partij nu met FvD-senator Paul Frentrop ‘bestiert’. “Die laatste houdt zich goed buiten beeld, maar ze veranderen de partij nu wel. Joh, Baudet snapt denk ik het hele geschil met die factuur niet eens. Hij weet niets van financiën, is een echte alfa. Het is allemaal begonnen met die gekke boreale speech. Ik dacht: wat doe je nou? Hij gooide zo het momentum van die Statenverkiezingen weg. Helemaal. Je ziet ook dat we in vrijwel alle provincies mede door die flauwekul buiten de besturen zijn gebleven. Maar Baudet wil provoceren, strijden. Het gaat alleen allemaal op een schofterige manier. Jeroen de Vries is als persvoorlichter bijvoorbeeld ook aan de kant gezet. ‘Hier, lever de auto maar in’. Zo ga je niet met mensen om. Dat mondt uit in een angstcultuur. Dat heeft hij er nu van gemaakt.”

U slaat niet terug omdat u nu twee keer van fraude bent beschuldigd?

“Nee, ik wil dit ook helemaal niet. Maar hij ik ga nu niet meer zwijgen. Dat geleuter over fraude... Die boekhouding is gewoon in orde, dat heb ik ook opgeslagen in een virtual data room, dus kan ik straks bewijzen. Dat had ik al opgeslagen, omdat ik vermoedde dat ze wat zouden flikken. Maar weet je, ik heb Baudet een start-up aangereikt met twee miljoen euro cashflow per jaar. Dan ga ik toch geen geld achterover drukken?”

Sterker nog, zegt Otten: Baudet betaalde een vakantie in Thailand in 2018 met geld van het partij. ‘Drie- vier duizend euro’, omdat ‘hij even met een vriend weg was’. “Ik zag ineens hotels in Thailand op de partijrekening. Daar kwam ik achter. Hij zei ‘oh ja, dan zal ik wel de verkeerde creditcard hebben gebruikt’. Nou, goed, dan lossen we dat op. Dat heb ik toch ook niet meteen op het internet geslingerd als een schandaal…”

Als Baudet zo erg is als u suggereert, had u misschien niet met hem in zee moeten gaan.

“Nou, hij is vooral geradicaliseerd. Ik heb hem een tijd kunnen afremmen, maar nu niet meer. De partij is nu een vehikel geworden voor zijn eigen academische en filosofische aspiraties.”

Otten is van de liberaal-rechtse klassiekers. Kleine overheid, lage belasting, streng op migratie. En, bezweert hij, een deel van de FvD’ers en achterban ‘is ook van die lijn’. “Ook in de Eerste Kamer zitten mensen die achter mij staan. Het is een combinatie van Ottianen en zij die op de Boreale-lijn zitten. Dus misschien stappen er nog wat naar mij over. En ze zullen nu kiezers kwijtraken die Baudet gewoon te extreem vinden. Maar goed, daar is het mij natuurlijk allemaal niet om te doen. Ik heb jarenlang keihard geknokt om deze partij uit de grond te stampen. Om een politieke infrastructuur voor de komende generaties neer te leggen. Deze partij was mijn droom en die droom is stuk.”

Wat verwijt u uzelf?

“Ik had misschien diplomatieker met Baudet moeten omgaan. Hem minder moeten afremmen.”

Heeft u spijt dat u met Baudet de partij bent gestart?

“Als ik het allemaal had geweten hoe hij zich zou ontpoppen weet ik niet of ik het gedaan had. Het was mij vooral te doen om politieke vernieuwing te realiseren en dat ideaal heb ik nog steeds.”