Henk Nijboer (PvdA) stapt uit dagelijks bestuur Tweede Kamer om zaak-Arib

Arib ‘officieel’ nog Kamerlid

Khadija Arib, die zaterdagavond aankondigde op te stappen uit de PvdA-fractie, is formeel nog Kamerlid. De Tweede Kamer wacht op haar ‘ontslagbrief’, waarin ze officieel haar Kamerzetel opgeeft.

Die brief is nog niet binnen, meldt een woordvoerder van Kamervoorzitter Vera Bergkamp. “Dat is niet ongebruikelijk. Er zit wel vaker een paar dagen tussen de aankondiging en de formele brief.”

Pas nadat de brief zal zijn ontvangen, kan de Kiesraad een opvolger voor de vrijgekomen zetel benaderen. Omdat Arib die nog niet heeft ingeleverd, is er dinsdag dus ook geen afscheid in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Al zou Arib daar ook nog helemaal van af kunnen zien.



Arib stapte op nadat vorige week via NRC uitlekte dat het presidium, de dagelijkse leiding van de Tweede Kamer, had besloten een onderzoek naar haar in te stellen. Bij het presidium waren twee anonieme brieven binnengekomen waarin Aribs werkwijze als Kamervoorzitter (2016-2021) onder andere werd getypeerd als ‘schrikbewind’. De leden van dat presidium stemden unaniem vóór een onderzoek, ook haar PvdA-fractiegenoot Henk Nijboer.