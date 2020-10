Henk Krol weg bij Partij voor de Toekomst, medewerker bedreigd: ‘Ik weet je te vinden!’

. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Het besluit van Krol staat in een zondagochten verspreid persbericht. Hij laat weten ‘uiterst teleurgesteld’ te zijn in de werkwijze van Otten en De Vries. De twee senatoren van GO, de partij die onlangs fuseerde met de Partij voor de Toekomst, hebben afgelopen donderdag zonder Krol daarbij te raadplegen bestuurslid Pieter Bogaardt uit de partij gezet. De directe aanleiding was dat Bogaardt met de media zou hebben gepraat over interne zaken.

Nadat Krol van het royement vernam, verzocht hij Otten om de ontslagbrief in te trekken. Maar die heeft daar niet op gereageerd. “Er kan daarom maar één beslissing de juiste zijn, zeker nu een van mijn medewerkers ernstig door een van de senatoren is bedreigd,” zo laat Krol nu weten.

Smeerlap

De persoonlijk woordvoerder van Henk Krol heeft een appje van senator Jeroen de Vries ontvangen met de tekst: ‘Vuile vieze smeerlap. Met je gelek en gekonkel. Ik weet je te vinden!’ Krol bevestigt het bericht.

De woordvoerder, Frank Engelman, laat weten dat er contact is geweest met de voorzitter van de Eerste Kamer om de kwestie te bespreken. Hij verwacht dat de nodige maatregelen worden getroffen tegen De Vries. “Mocht dat niet het geval zijn, dan overweeg ik ook een aangifte. De Vries was altijd al zeer intimiderend.”

Krol is de situatie nu helemaal beu, na de dreigende taal: “Ik wil me verre houden van de interne machtsstrijd en het opportunisme, en richt me voor 100 procent op mijn inhoudelijke werk: mijn kiezers vertegenwoordigen in deze uitzonderlijk moeilijke tijd. Ik verlaat de PvdT.”

Bericht op de telefoon van de woordvoerder van Henk Krol. De afzender zou senator Jeroen de Vries zijn. Beeld Woordvoerder Partij voor de Toekomst

Geen baat bij aanpak

Bovendien deden diverse vrienden, bestuursleden en politici rondom Krol afgelopen dagen een beroep op hem: ‘Stop de samenwerking met Henk Otten’, zeiden ze volgens het persbericht. ‘De man is geen van zijn gedane beloftes nagekomen. Je kiezers hebben geen baat bij de aanpak van de twee voormalige medewerkers van Forum voor Democratie, Henk Otten en Jeroen de Vries.’

Volgens Krol, die de Partij voor de Toekomst oprichtte, wilde Otten op zijn bagagedrager de Tweede Kamer in. “Tegen meerdere personen had Otten inmiddels laten weten dat hij zichzelf op de tweede plaats van de kandidatenlijst wilde plaatsen om na de verkiezingen mij zo snel mogelijk aan de kant te zetten.”

Ook vertegenwoordigers van de Partij voor de Toekomst in het land laten in het persbericht weten ‘het helemaal gehad’ te hebben met Otten. Die zou ‘zeer halsstarrig blijven vasthouden aan zijn eigen profilering’ en ‘verzuimen om een behoorlijke partijorganisatie op poten te zetten’.

Krol gaat zich nu beraden op zijn toekomst, laat hij weten.