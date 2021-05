Hemelvaartweekend wordt droog, maar koud

Hoe warm het precies wordt dit weekend, hangt af van hoe sterk de frisse noordenwind wordt. Beeld ANP

Dat melden de meteorologen van Weeronline.

“Het begin van de week is het een graad of 18, en in het zuidoosten van het land kan de thermometer ook nog de 20 graden aantikken,” zegt meteoroloog Roosmarijn Knol van Weeronline. Maandag en dinsdag zullen, zeker in het westen van het land, nog wat buien vallen. Woensdag wordt de regen al wat minder.

Donderdag is het Hemelvaart en dan blijft het waarschijnlijk droog, al zullen de wolken boven Amsterdam niet verdwenen zijn. Op Hemelvaartsdag wordt het tussen de 14 graden in het noorden en 18 graden in het zuiden.

Lucht uit Scandinavië

"Dat het iets kouder is dan normaal, heeft alles te maken met de luchtsoort waar we mee te maken hebben en waar de wind vandaan komt,” zegt meteoroloog Roosmarijn Knol van Weeronline. "Als de wind uit het noorden komt, komt er koude lucht vanuit Scandinavië naar ons land toe. Dan neemt de temperatuur een stapje terug.” Zo verklaart ze ook de koude aprilmaand.

Het blijft aan de koude kant voor half mei en is het gemiddeld twee graden kouder dan normaal. “Maar wat op de thermometer staat, zegt nog niet alles over het gevoel. Het kan 18 graden zijn, maar als het heel hard waait en er valt regelmatig regen, zal dat als kouder dan 18 graden aanvoelen.”

Lokale buien

“Hoe verder we in de week komen, wordt de windrichting wat variabeler,” zegt Knol. “Vrijdag hebben we te maken met een noordenwind, terwijl die in het weekend aan het wandel gaat en het zuidoosten opzoekt: dat brengt meestal wat zachtere lucht.”

Vrijdag wisselen wolken en zon elkaar af, en in het weekend blijft het grotendeels droog, met her en der een lokale bui. Voor Amsterdam is nog niet te zeggen of de hoofdstad gespaard blijft van buien. “Als je met het Hemelvaartweekend op pad wil, moet je op dat moment even kijken of er buien overtrekken. Daar is dit weer net iets te wisselvallig voor.” Maar, zegt Knol: de zon zal zeker even schijnen dit weekend.