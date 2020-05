Hema wordt Jumbo in Oostpoort: ‘Je struikelt hier over de supermarkten’

Op de plek waar nu een van de oudste Hema’s van Amsterdam zit, komt begin oktober een Jumbo-filiaal. Beeld Marc Kruyswijk

Er zit een Dirk op 80 meter vanaf de voordeur van de Hema aan de Linnaeusstraat. Op 120 meter zit een Biolicious en op 130 meter een Albert Heijn. Net even verder zit supermarkt Sahan, op 160 meter. Daarnaast zijn er binnen 700 meter nog twee grote vestigingen van Albert Heijn te vinden en een Vomar.

Aan supermarkten geen gebrek rond Oostpoort. Maar toch komt er op de plek waar nu een van de oudste Hema’s van de stad zit, begin oktober nog een bij. Het Jumbo-filiaal dat hier de deuren opent past beter, zeggen Hema en Jumbo. De verandering is het gevolg van een samenwerkingsverband dat landelijk voor zeventien Hema’s betekent dat ze worden omgevormd tot Jumbo.

Volgens een woordvoerder van de supermarkt blijkt uit marktonderzoek naar de wensen en behoeften van de wijkbewoners dat er ‘veel interesse is voor de unieke Jumbo formule met het grootste assortiment, de laagste prijs en de beste service’. Een Hema-woordvoerder zegt dat de huidige locatie te groot is voor dit filiaal.

Klanten reageren geschokt als ze horen dat de Hema gaat verdwijnen uit Oostpoort. Volgens Gwendolyn Blue, die er meerdere keren per week komt, is het ‘heel erg’. “Nóg een supermarkt? Je struikelt er al over hier in de buurt.” Daniela van Beest komt naar eigen zeggen al haar leven lang bij deze Hema. “Het is net zo’n fijne winkel.”

Een van de medewerksters van de Hema zegt zelf ook enorm te zijn geschrokken. “Deze vestiging is een instituut. We draaien heel goed, mensen komen juist bij ons vanwege ons assortiment. Hier grijp je nooit mis. Ik vind het heel erg dat we moeten sluiten.”

Vijf minuten fietsen

Volgens de Hema zelf is verdwijnen niet het juiste woord. “De winkel komt terug, alleen wel op een andere plaats. In de buurt, we weten nog niet precies waar. Maar we streven ernaar dat de nieuwe locatie niet meer dan vijf minuten fietsen van de huidige vandaan ligt.”

Volgens Jumbo is het maar helemaal de vraag of nóg een supermarkt in de buurt te veel van het goede zou zijn. “Wij zijn ervan overtuigd dat we zo een waardevolle aanvulling kunnen bieden op het bestaande winkellandschap in Amsterdam-Oost.”

Dat emoties hoog oplopen is onvermijdelijk, zegt retaildeskundige Erik Hemmes. “Mensen zijn gehecht aan hun eigen winkel, helemaal als die er al zo lang is. Maar het went over het algemeen snel.”

Topomzetten

Hemmes durft de stelling ook wel aan dat de Jumbo een goede zet doet met het filiaal zo tussen twee andere supermarkten in. “De Dirk en de Albert Heijn bedienen een ander segment. Jumbo zit daar precies tussenin. Als je kijkt naar vloeroppervlakken en aantallen kassa’s, zie je dat zowel de Dirk als de Albert Heijn topomzetten draaien.”

Dat het vloeroppervlak te groot zou zijn voor een Hema op deze plaats, kan Hemmes zich ook goed voorstellen. “Precies dat aspect kan Jumbo een belangrijk voordeel bieden om klanten naar hun winkel te lokken op deze plek.”