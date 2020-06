Hema terug bij af: schuldeisers nemen keten over

Logo van de Hema in Eindhoven. Beeld ANP

Nadat zondag een laatste reddingspoging van eigenaar Marcel Boekhoorn klapte, ontfermen de schuldeisers zich nu over de warenhuisketen. Ze schelden 450 miljoen euro (van de 750 miljoen) schuld kwijt en steken direct 42 miljoen in de Hema-kas. In ruil daarvoor worden ze wel helemaal eigenaar van de keten.

Hema is daarmee terug bij af. Jarenlang verkeerde Hema in handen van het Britse Lion Capital, een investeerder die de overname van de Nederlandse warenhuisketen financierde door het bedrag als schuld bij de aankoop onder te brengen. In 2018, toen Lion de moeizame gang van zaken bij het warenhuis beu was, ontfermde het Nederlandse Ramphastos van vastgoedmiljardair Marcel Boekhoorn zich over het bedrijf, inclusief die torenhoge schuld.

Succesvol

Boekhoorn beloofde Hema weer succesvol te maken. Hij deed dat onder meer door de al ingezette groei in het buitenland flink op te voeren. Naast vestigingen in België, Duitsland en Frankrijk kwamen er exotische outlets bij tot in Dubai en Canada aan toe.

De wankele thuismarkt kwam er echter bekaaider af. Hema ging voorbij aan de ontwikkeling en handhaafde het merendeel van de Nederlandse vestigingen, ook de slechtst draaiende. Pas in december vorig jaar kwam er een eerste tastbare ingreep na een deal met supermarktketen Jumbo, die 17 Hema’s - waaronder die in de Amsterdamse Linnaeusstraat - overnam en in ruil daarvoor Hema-spullen verkoopt in 50 supermarkten.

Met het terugbrengen van de schuld was Boekhoorn minder voortvarend. Hema is jaarlijks 50 miljoen euro kwijt aan rente, geld dat het hard nodig heeft om wankele warenhuizen overeind te houden.

Hoog spel

De miljardair speelde hoog spel door een voorstel om een deel van de schuld om te zetten in een minderheidsbelang af te wijzen en met een tegenzet te komen waardoor hij de controle zou behouden. Met de coronaklap als stok achter de deur, probeerde Boekhoorn de afgelopen weken de schuldeisers - voornamelijk Amerikaanse obligatiebeleggers die de schuld overnamen van Lion - alsnog tot inkeer te dwingen. Hij bood hen 523 miljoen euro om al hun schulden af te kopen

Vandaag had Hema een obligatielening van ruim 50 miljoen euro moeten aflossen. De crediteuren hebben die deadline als breekijzer gebruikt om Boekhoorn uit Hema te werken. Ramphastos is daarmee de 115 miljoen euro die het de afgelopen twee jaar in Hema investeerde kwijt. “Ik heb niet het idee dat de tegenpartij ons bod serieus in overweging heeft genomen,” aldus Boekhoorn zondag. “Blijkbaar willen ze kijken of elders meer te halen is. Ik denk niet dat dit in het belang is van Hema en de kans is groot dat het bedrijf wederom ten prooi zal vallen aan opportunistische investeerders.”

Omineus

Vooralsnog wordt de door Boekhoorn ingezette strategie en het door hem aangestelde bestuur inclusief topman Tjeerd Jegen gehandhaafd. Even omineus als onvermijdelijk is de belofte dat de winkelportefeuille verder zal worden geoptimaliseerd, wat betekent dat het aantal vestigingen in Nederland zal worden teruggebracht. Een zoveelste verkoop is op termijn het meest waarschijnlijk, maar pas nadat de huidige situatie is bestendigd. Dit weekend meldde Blokker-eigenaar Mirage zich al voor het warenhuis.