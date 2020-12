Hema sluit de deuren na aanscherping lockdownregels kabinet

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

In eerste instantie lag de essentiële winkelgrens bij een omzet van 30 procent uit voedingsmiddelen en hygiëneproducten. De aanscherping staat in een brief die minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken woensdagmiddag aan de detailhandel hebben gestuurd. Belangrijk is dat winkels voor de lockdown al boven de 70-procentsgrens moesten zitten. ‘Het is niet toegestaan het non-foodassortiment uit te breiden’, aldus de ministers.

Een uitzondering blijft gelden voor breder georiënteerde winkels die een aparte afdeling hebben voor levensmiddelen. Die moet dan wel een eigen ingang hebben om open te mogen.

Action en Wibra wilden openen voor de verkoop van de ‘essentiële producten’, ondanks de maandag afgekondigde lockdown. In die winkels komt 40 procent van de omzet uit essentieel geachte artikelen. Het voornemen viel verkeerd bij het kabinet.

Minister De Jonge (Volksgezondheid) zei woensdagochtend in een reactie dat het nu ‘niet het moment is om de randen van de regels op te zoeken’. De ernst van de situatie vraagt volgens hem om ‘solidariteit’ en ‘maximale inspanning van ons allemaal’ om contacten zoveel mogelijk te beperken.

Hema

Hema, de keten die dinsdag bekendmaakte weer open te gaan voor de verkoop van onder meer babyspullen, taart, worst en koffie, komt woensdag terug op dat besluit vanwege ‘de onduidelijkheid’. “Het is jammer dat de eerder gemaakte heldere afspraken die konden leiden tot een bijdrage van Hema aan de spreiding van het winkelbezoek niet gerealiseerd kon worden. Tegelijkertijd vraagt deze tijd om flexibiliteit en verdraagzaamheid. Dat geldt ook voor ons. Als dat betekent dat wij onze deuren moeten sluiten om de gezondheid te waarborgen, dan doen we dat,” aldus CEO Tjeerd Jegen.

Wibra wilde doorgaan met de verkoop van ‘essentiële producten’, zoals voedingsmiddelen, hygiëneproducten en schoonmaakproducten. Ook de populaire keten Action verklaarde woensdagochtend ondanks de maandag afgekondigde lockdown open te mogen, omdat ongeveer 40 procent van de omzet behaald wordt met essentieel geachte artikelen.

De Rijksoverheid hanteerde tot woensdagmiddag de grens van 30 procent omzet uit bijvoorbeeld voedingsmiddelen, wc-papier en zeep voor het wel of niet moeten sluiten van winkels. Alleen het deel met essentiële producten van winkels zou dan open mogen blijven. Ook Wibra wilde zich beroepen op die grens, en eveneens de deuren woensdagmiddag opengooien.

Lockdown

Zeeman werd ook in de discussie genoemd, maar volgens een woordvoerder is er nooit sprake geweest van het openen van filialen tijdens de lockdown. “We hebben meteen na de toespraak van Rutte besloten om niet open te gaan,” aldus een woordvoerder van de Zeeman. “We zijn het met de aangekondigde maatregelen eens en we willen ons daar graag aan houden. We voelen ons er niet prettig bij om de grenzen op te zoeken.”

Ook Mirage Retail Group, waaronder onder meer Blokker en Big Bazaar vallen, sluit zich hierbij aan. “Als een van Nederlands grootste retailers nemen wij onze verantwoordelijkheid om de maatregelen te gehoorzamen,” aldus Michiel Witteveen, CEO Mirage Retail Group. “We gaan zo snel mogelijk Blokker Express openzetten voor leveringen door onze medewerkers aan onze klanten.”

In de Tweede Kamer werd meteen kritisch gereageerd. ‘Action, Wibra, Makro open,’ schreef PvdA-fractieleider Lodewijk Asscher op Twitter. ‘Basisscholen, kleine winkels dicht. Vindt het kabinet dit zelf eerlijk?’ Hij wil woensdag nog opheldering van het kabinet.

Dat geldt ook voor GroenLinks-voorman Jesse Klaver. ‘De grote ketens (Wibra/Action/Hema) mogen van dit kabinet ‘gewoon’ open. De kleine winkelier is de dupe en blijft dicht. Dit is precies het tegenovergestelde van de solidariteit die tijdens deze lockdown hard nodig is.’

‘Zo ziet kapitalisme in een coronacrisis er dus uit. Wat is dit oneerlijk,’ zegt Lilian Marijnissen (SP). ‘Onze scholen, theaters en kleine winkeliers moeten allemaal dicht, maar grote bedrijven kunnen hun gang gaan? Deze bedrijven kennen geen grenzen, kabinet stel ze!’

Ook de coalitie maakte meteen kenbaar niet blij te zijn met de plannen. D66-Kamerlid Kees Verhoeven: ‘De Action moet dicht. We moeten dit samen doen. Deze crisis treft kwetsbare bedrijven toch al harder, hebben we bij horeca gezien.’ Volgens Verhoeven bedenken ketens nu welke ‘essentiële’ dingen ze verkopen, om zo open te blijven. ‘Dat voelt niet goed. Het kabinet zal een scherpere scheiding aan moeten brengen.’

VVD-Kamerlid Aukje de Vries roept ondernemers op ‘niet de randen van de regelgeving op te zoeken’.