Hema gaat seksspeeltjes verkopen: ‘Wij zien seksueel plezier als iets heel gewoons’

Beeld Richard Mouw

Klanten kunnen voortaan niet alleen voor de Hema-worsten, speelgoed, kleding en wijn bij de winkels terecht, maar ook voor rabbitvibrators, bulletvibrators, vibrerende eitjes, giftsets, condooms, flesjes glijmiddel en flesjes massageolie. Het warenhuis verkoopt al jaren spullen ‘om jezelf te verzorgen’ en vindt dat deze speeltjes net zo goed thuishoren in de schappen.

‘Omdat het inmiddels de normaalste zaak van de wereld is’, heeft de keten ervoor gekozen de vibrators en erotische cadeausets niet ergens in de filialen weg te stoppen, maar prominent uit te stallen bij het schap Mooi-en-Gezond, naast de mascara en andere verzorgingsproducten.

“Seksueel plezier is onderdeel van je mooi en gezond voelen. Het is iets dat wij bij Hema zien als iets heel gewoons. Daarom past het ook goed bij ons om deze intieme speeltjes nu op een toegankelijke manier te verkopen,” aldus unitmanager Tamara van Geest van het winkelwarenhuis.

EasyToys

De intieme speeltjes zijn speciaal voor Hema ontwikkeld door EasyToys. Directeur Eric Idema van het moederbedrijf van EasyToys, EQOM Group, is blij dat ze nu ook te koop zijn bij de Hema: “Als íets bewijst dat sex toys inmiddels een maatschappelijk geaccepteerd fenomeen zijn, dan is het wel dat ze nu in de schappen van de Hema liggen,” zegt hij erover.

Hema zegt te verwachten dat de collectie weinig stof zal doen opwaaien. Het bedrijf laat weten niet onderzocht te hebben of deze stap bij klanten in de smaak zal vallen.