Hema blijft open voor rookworst, taart en babyspullen

“We zijn de grootste banketbakker van Nederland. Het zou gek zijn als we dicht zouden gaan,” verklaart Hema-woordvoerder Frederike van Urk de beslissing om de winkels open te stellen, ondanks de lockdown. Door de strenge maatregelen die premier Rutte maandagavond aankondigde, moeten alle winkels die geen voeding verkopen dicht, net als scholen en sportscholen. “Er stonden dinsdagochtend tweeduizend bestelde taarten klaar om afgehaald te worden.”

De beslissing om het grootste deel van de 540 winkels toch open te laten gaan, is genomen in samenspraak met de branchevereniging en ‘Den Haag’, aldus Van Urk.

De Hema’s zijn in de nacht helemaal ‘omgebouwd’: de gedeelten waar de niet-essentiële producten staan, zijn afgezet. “We verkopen alleen essentiële producten zoals alles wat eetbaar is, koffie en thee en spullen voor jonge moeders en vaders.” Het gaat om flesjes, spenen en essentiële kleding. “Als je nu rompertjes moet gaan bestellen, dan duurt het te lang voor je ze ontvangt,” legt Van Urk uit. “We verkopen ook veel verzorgingsproducten. De verkoop daarvan werkt ontlastend voor de supermarkten en drogisterijen in de omgeving.”

Geen vrolijke winkels

Het wordt geen ‘funshopping’, waarschuwt Van Urk. “Het zal er ook niet gezellig uitzien in de winkels, met die afgezette delen. Het worden geen vrolijke winkels. Maar je kunt wel een taart meenemen om de boel thuis op te vrolijken.”

Kleine winkels zonder foodassortiment blijven wel dicht. “We willen de randjes van de wet niet opzoeken, maar we willen als verlichting dienen van supermarkten. Als het in de stad niet handig is om een winkel open te stellen, dan zullen we wellicht click-and-collectpunten maken: dan bestel je online en haal je het op in de winkel. Maar middelgrote Hema’s staan vaak in plaatsen waar niet zoveel winkels zijn.”

Van Urk verwacht dat de winkels binnen een dag op orde zullen zijn. “We zullen zo spoedig mogelijk publiceren waarvoor je wel naar de winkel kunt en voor welke productgroepen niet.” Voor tompouces en rookworsten dus wel, maar: “Takkie kan online.”