Help, mijn kind is verkouden! Naar de opvang of thuishouden?

Beeld ANP

1. Mijn kind is verkouden. Wat nu?

Kinderen tot en met groep twee mogen naar school en de kinderopvang met verkoudheid. “Omdat verkoudheid bij de allerkleinsten zo vaak voorkomt, hebben wij voorgesteld om kinderen met milde luchtwegklachten zonder koorts niet te weren van de kinderopvang. Het Outbreak Management Team heeft ons advies toen overgenomen en tot onze verrassing besloten om nog wat verder te gaan en nu geldt het in de kleuterklassen ook,” zegt beleidsmaker Tinneke Beirens van AJN Jeugdartsen Nederland. Er is besloten om kinderen met milde luchtwegklachten zonder koorts of benauwdheid niet te weren van de kinderopvang, tenzij er iemand in het huishouden van het kind bij Covid-19 passende klachten heeft.

2. Wanneer mag mijn kind niet naar school?

De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) en de jeugdartsen hebben samen een ‘beslisboom’ opgesteld. Ouders, leerkrachten van het basisonderwijs en medewerkers in de kinderopvang (kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang (bso), peuteropvang en gastouders) kunnen die gebruiken om te bepalen of een kind met een neusverkoudheid wel of niet kan komen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de beslisboom goedgekeurd. Hierin wordt duidelijk dat kinderen vanaf groep twee alleen naar school mogen mét verkoudheid, als die klachten te relateren zijn aan astma of hooikoorts. Met verhoging, hoesten of smaak- of reukverlies moet een kind thuisblijven. Een kind mag weer naar school als het 24 uur klachtenvrij is. Leerlingen kunnen niet naar school als gezinsleden corona, koorts of benauwdheid hebben.

3. Maakt het uit hoe oud je kind is of het naar school toe mag?

Dat maakt zeker uit. Er zijn twee beslisbomen: ééntje voor kinderen van 0 tot en met 6 en een andere voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. “Maar de groep is leidend en niet de leeftijd,” stelt Beirens. “Stel je bent bijvoorbeeld blijven zitten en zit als 6-jarige in groep twee, dan mag je wél naar school als je verkouden bent. Maar ben je een jonge leerling van 6 jaar en zit je in groep vier, dan mag je niet.”

4. Hoe moet dat als er veel meer kinderen verkouden worden?

Scholen maken zich grote zorgen over de naderende herfst, waarin de snottebellen niet zijn weg te denken. Nu al zijn de eerste klassen naar huis gestuurd, omdat leraren met verkoudheidsklachten thuis moeten blijven om zich te laten testen. Andersom zijn er ook lege plekken in de klas, omdat snotterende kinderen niet naar school mogen. “Dat is straks vast terug te zien in het ziekteverzuim,” verwacht Jan van de Ven van beroepsvereniging Lerarencollectief.

5. Krijgt een verkouden kind nog wel les?

Het uitgangspunt is dat de kinderen die noodgedwongen thuiszitten afstandsonderwijs krijgen. Of dat gebeurt, hangt af van de school en soms zelfs de leraar. Van de Ven: “Het is ingewikkeld om 25 kinderen in de klas te hebben en dan ook nog voor vijf leerlingen afstandsonderwijs te verzorgen. Leraren worden niet gehouden aan het onmogelijke, herhaalt minister Slob steeds weer.” En dus zal het, als er niets aan de situatie verandert, weer ‘een gemankeerd schooljaar’ worden, voorspellen de deskundigen.

6. Hoe komen scholen en hun leerlingen de herfst dan door?

Onderwijspartijen pleiten ervoor leerkrachten voorrang te geven in de teststraten. Nu zitten ze soms dagenlang thuis, in afwachting van het testresultaat. Door het lerarentekort is er niet altijd een invaller te vinden. Ook zouden scholen volgens Ouders & Onderwijs moeten kijken naar beter afstandsonderwijs. “Sommige kinderen gaan lange tijd niet naar school, omdat ze zelf in de risicogroep zitten of directe familieleden met verhoogd risico hebben. We horen van sommige ouders dat het voor die leerlingen soms lastig is om bij te blijven,” aldus directeur Lobke Vlaming. Als straks halve klassen met snottebellen thuiszitten, zal er tóch een online alternatief moeten komen, vindt Vlaming.

7. Moet je je kind laten testen?

“Het staat je altijd vrij om je kinderen te testen,” legt Beirens namens de jeugdartsen uit. “Maar bij jonge kinderen zeggen we vaak: kijk het even aan.” Ze raadt aan om ‘een weloverwogen keuze te maken’, omdat het voor kinderen geen prettige test is. “Als je elke week je kind moet laten testen, dan kan er ook echt weerstand tegen het testen ontstaan. Daar moet je je bewust van zijn. Een verkoudheidje is vaak binnen een paar dagen over. Kijk dan liever of je je kind een paar dagen thuis kunt houden. Maar als je echt naar je werk moet, dan bespreken we met de ouders of het verstandig is om je kind te laten testen.” Of ouders dan zelf ook een test nodig hebben? “Als je geen klachten hebt, dan hoeft dat niet. Zeker nu de GGD’en nog niet op volle testcapaciteit zitten.”