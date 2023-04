Heldenspeld voor ‘langezijdeloper’ Gekke Eddie voor opvrolijken Ajacieden in Arena

Gerard ‘Gekke Eddie’ Wezenberg doet in de ambtswoning voor hoe hij over al die benen springt tijdens het rennen in de Johan Cruijff Arena. Beeld Koosje Koolbergen

In een week tijd van het ontvangen van de Franse president Emmanuel Macron naar een klein feestje voor Gekke Eddie. Personeel van de ambtswoning stak hun voorkeur vrijdag niet onder stoelen of banken, want ook hier stal Wezenberg de harten van alle aanwezigen, zoals hij dat ook altijd in de Arena doet.

Voor wie hem niet kent een kleine introductie. Gerard Wezenberg, die op een zorgboerderij in Ransdorp woont, is al heel zijn leven fan van Ajax en zit al ruim 25 jaar bij Ajaxwedstrijden op de tribune. Als de wedstrijd ongeveer een uur bezig is en Ajax een oppepper nodig heeft, rent hij – gehuld in zijn gebreide Ajaxtrui met nummer drie van Danny Blind achterop – met een Ajaxvlag over de lange zijde van het stadion. Een Ajaxwedstrijd zonder Wezenberg en zijn vlag is eigenlijk geen wedstrijd.

Fans

Afgelopen oktober pakte een nieuwe steward zijn vlag af. Fans kwamen in opstand en Wezenberg kreeg nog tijdens de wedstrijd zijn vlag terug, waarna hij gewoon weer over de lange zijde rende alsof er niets was gebeurd.

Paroolcolumnist Menno Pot beschreef het moment in zijn column en AT5 ging bij hem langs om te vragen wat er gebeurd was. Het bracht Ajaxfan Ids van der Spoel op het idee om een Heldenspeld voor Wezenberg aan te vragen.

En zo stonden vrienden, familie, journalisten en burgemeester Halsema vrijdagmiddag – op de 65ste verjaardag van Wezenberg – in de ambtswoning. “De enige mensen die hier mogen komen zijn de allerbelangrijkste Amsterdammers en daar hoor jij bij,” zei de burgemeester. “Er zijn er niet veel die kunnen zeggen dat ze iedere week tienduizenden mensen opvrolijken en daarom krijg jij een Heldenspeld.”

‘Te groot’

Even was Wezenberg geëmotioneerd, om daarna te vertellen dat hij vooral trots was. De speld gaat op zijn Ajaxtrui als hij naar wedstrijden gaat. Ook was hij geïnteresseerd in de grote vlag met drie Andreaskruizen die aan de ambtswoning hangt, maar lenen hoeft hij hem niet. “Die is te groot om mee te rennen, maar mooi is ie wel,” zei hij.

Na de uitreiking deed Wezenberg nog even in de ambtswoning voor hoe hij nou altijd over die benen springt. En trok hij voor toevallig passerende Ajaxfans nog even een sprintje over de Herengracht. Uiteraard met vlag.

