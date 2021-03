Heksenjacht op vrouw na grap over verscheuren PVV- en FVD-stemmen: ‘Dit is afschuwelijk’

Een verkiezingsposter van Thierry Baudet van Forum voor Democratie is beklad. Beeld ANP

De gemeente Rotterdam en de politie zijn op de hoogte van de situatie en keuren iedere vorm van haatzaaien af. “Het is afschuwelijk dat iemand op zo’n manier wordt bedreigd,” laat een woordvoerder van burgemeester Aboutaleb weten.

De medewerkster van het stembureau aan de Argonautenweg in Rotterdam had een foto van zichzelf en haar vader op sociale media geplaatst en liet daaronder weten alle stemmen op Geert Wilders en Thierry Baudet te zullen verscheuren. De vrouw gaf meteen aan dat het als grap bedoeld was, maar de gemeente vond dat ze haar functie niet meer kon vervullen. “Zeker gezien alle ophef op sociale media hebben wij hier meteen op geacteerd. Dit wil je niet als gemeente,” zei een woordvoerder.

Doodsbedreigingen

Een dag na het voorval is de storm nog altijd niet gaan liggen. Sterker nog, de Rotterdamse wordt op grote schaal beticht van het plegen van een strafbaar feit en door sommigen zelfs met de dood bedreigd. “Ik begrijp dat dit een fout was. Een domme fout,” erkent ze woensdag. “Het was een grapje voor mijn vrienden, een ludieke manier om hen te enthousiasmeren om vandaag te gaan stemmen. Op welke partij dan ook. Ja, ik ben linksgeoriënteerd, maar democratie is voor mij een groot goed. Ik heb me nooit gerealiseerd dat deze opmerking zo’n impact zou hebben. Dat is stom van mij en daar bied ik mijn verontschuldigingen voor aan.”

Om alle twijfel uit de wereld te helpen, benadrukt de vrouw dat zij niet eens actief was als stemmenteller. “Ik wees mensen alleen op de juiste looprichting in het stemgebouw en vertelde waar ze hun potloodjes na gebruik konden achterlaten. Ik zou helemaal niet in de buurt zijn gekomen van de stemformulieren.” De vrouw heeft op zo’n beetje alle bekende platformen de meest vreselijke verwensingen voorbij zien komen. “Zelfs op een heel oud account van Marktplaats schreven mensen dat ze wel even langs wilden komen. Dan schrik je wel even, ja.”

Ze heeft uit voorzorg haar accounts op sociale media afgeschermd voor onbekenden. Ook haalde de Rotterdamse SP een artikel offline waarin haar naam werd genoemd. Voorzitter Tijs Hardam kent de vrouw in kwestie, maar benadrukt aan de telefoon dat zij geen lid is. “Ze heeft een keer voor ons gefotografeerd. Ze zit niet in de fractie,” laat hij weten. Dreigen dat je voor de grap stemmen gaat verscheuren, is volgens Hardam ‘een van de domste dingen die je kunt doen’. “Maar niemand verdient het om zo publiekelijk kapotgemaakt te worden. Doodsbedreigingen gaan echt veel te ver. Dat wensen wij niemand toe. We hopen dat het goed met haar gaat.”

Voor eigen rechter spelen

De politie kan vanwege de privacy niet op individuele kwesties ingaan. “Maar als iemands veiligheid als gevolg van een heksenjacht in het geding komt, dan keuren wij dat ten zeerste af,” zegt een woordvoerder. “Mensen mogen een eigen mening hebben. Dat is prima. Maar ga nooit voor eigen rechter spelen. Dan gaat het al snel de verkeerde kant op. Dat vinden wij kwalijk en houden wij altijd scherp in de gaten.”

De voormalige stembureaumedewerkster staat momenteel in contact met de politie over de stortvloed aan haatberichten. “Wij hebben haar daarin geassisteerd,” zegt een woordvoerder van burgemeester Aboutaleb. “We keuren natuurlijk af wat zij heeft gedaan, maar dat zij zo wordt bedreigd, is afschuwelijk. We zijn blij dat de politie de zaak serieus neemt en haar ondersteuning geeft.”

Over het optreden van de politie is de Rotterdamse louter positief. Inmiddels vreest ze niet meer voor haar veiligheid. “Maar voor de zekerheid heb ik mijn moeder toch maar gemachtigd om voor mij te gaan stemmen. Dat is niet leuk, maar je kunt beter even het zekere voor het onzekere nemen. Het waait hopelijk snel weer over. Wat bij mij nu vooral overheerst, is schaamte. Dat ik met zo’n grap het internet overga. Ik ben er absoluut niet trots op.”

Niet nieuw

Voor de politie is een heksenjacht van deze omvang niet nieuw. In september 2018 werden vele grappenmakers over het stintdrama in Oss ook al aan de schandpaal genageld. ,”Op sociale media denken mensen dat ze ‘veilig’ kunnen reageren en zomaar alles kunnen en mogen zeggen,” reageerde een politiewoordvoerder toen. “De toon waarmee dit gebeurt wordt ook steeds harder. Denk alsjeblieft even na wat je doet of schrijft als reactie. Dit kan een enorme impact op slachtoffers, familie of bekenden hebben.”

Voor mensen die meedoen aan een online heksenjacht hebben experts geen goed woord over. “Deze mensen stoken elkaar op en geven elkaar het gevoel dat zo’n jacht gerechtvaardigd is, dat ze hiermee het juiste doen. Maar het tegendeel is waar: hierdoor krijgen mensen nog meer een hekel aan sociale media. Er zit geen rem op deze jacht, dat is gevaarlijk,” aldus mediahoogleraar Jan van Dijk van Universiteit Twente.

Baudet reageerde dinsdag op Twitter kritisch op de foto die de vrouw deelde: ‘Wel benieuwd hoeveel stemmen ze al heeft verscheurd - en bezorgd dat er nog veel meer stembureauleden dezelfde perfide ideeën hebben & daar ook naar handelen... .’ Geert Wilders reageerde kort en twitterde: ‘Als je op Thierry of Geert stemt, verscheuren we je stembiljet. Een officiële stemmenteller in @Rotterdam. Ongelooflijk.”