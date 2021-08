Heineken: prijs van een biertje moet omhoog nu de ingrediënten duurder worden

Beeld Getty Images/EyeEm

Of het nu gaat om voor de brouwer onontbeerlijke ingrediënten als mout, gerst en hop of minder voor de hand liggende zaken als aluminium en karton (voor verpakkingen); wereldwijd stijgen de prijzen voor grondstoffen.

Dat heeft alles te maken met de coronacrisis en het snelle herstel in delen van de wereld, waardoor de vraag naar basisproducten veel sneller is toegenomen dan verwacht. Handige partijen maken daar weer misbruik van door te hamsteren en te speculeren. Eerder lieten Unilever en Procter & Gamble al doorschemeren prijzen te moeten verhogen.

“Hogere grondstofprijzen raken iedereen,” zegt Heinekentopman Dolf van den Brink. “De prijzen voor aluminium, plastic, karton, landbouwgrondstoffen als hop en gerst zijn soms wel 30 tot 50 procent gestegen.” Dat heeft ook te maken met tegenvallende oogsten in de VS en Brazilië.

Ook het vervoer wordt duurder doordat de olieprijs stijgt en er een tekort is aan containercapaciteit. “Sommige verhogingen zijn tijdelijk, andere structureel.” Heineken dekt zich tegen zulke kostenstijgingen in voor negen tot twaalf maanden. “Daarmee smeren we de impact uit,” zegt Van den Brink.

Supermarkten

“We moeten niet alleen naar de kostenkant kijken, maar ook naar de prijzenkant. In Brazilië en een aantal opkomende markten in Afrika en Azië hebben we de prijzen tot soms 10 procent laten stijgen. Dat zal ook in Europa gebeuren. Omdat we de zwaar getroffen horeca willen ontzien, met name in de supermarkten.”

Daar is ook ruimte voor, vindt Van den Brink. “We hebben onze inkoopprijzen voor winkeliers jarenlang onder de inflatie verhoogd. Dat is flink ten koste van ons rendement gegaan. Dat kunnen we niet volhouden.”

Heineken steekt de hand ook in eigen boezem. De brouwer kijkt al langer kritisch naar zijn assortiment, inclusief de hoeveelheid verpakkingsmaterialen, in het kostenbesparingsprogramma Evergreen dat Van den Brink afgelopen najaar lanceerde. Heineken wil daarmee tot 2023 twee miljard euro aan kosten besparen, onder meer met een flinke sanering, waarbij achtduizend arbeidsplaatsen verdwijnen.

Zo is in Nederland het aantal merken teruggegaan van ruim dertig naar elf en is ook het aantal verschillende soorten verpakkingen verminderd. “Dat scheelt kosten en vereenvoudigt de productie en logistiek.” Dat betekent ook dat oud soms plaatsmaakt voor nieuw. “We moeten ruimte maken voor innovaties. We willen continu investeren in groei.” Zo introduceerde Heineken dit jaar het Italiaanse Birra Moretti in ons land. Tegelijkertijd ging Nederlandse historie naar China, waar het concern Amstel lanceerde.

Weg terug

Het concern is volgens de vorig jaar aangetreden Van den Brink op de weg terug, na in het coronajaar hard te zijn getroffen door de sluiting van de horeca. In de eerste helft van dit jaar steeg de omzet van ruim 13 procent naar 11,9 miljard. Waar tussen januari en juli 2020 nog bijna 300 miljoen werd verloren, kwam de halfjaarwinst weer boven het miljard uit.

Van den Brink is positiever geworden, maar nog altijd voorzichtig. Dat landen regelmatig de deuren weer dichtgooien om de pandemie in te dammen, is een uitdaging. Zo daalde tussen januari en juli het biervolume in Nederland tussen de 5 en 10 procent, door de aanhoudende horecasluitingen en festivalannuleringen.

“De coronamaatregelen hebben wel wat van ons gevergd. We zijn hard geraakt. Onze productielijnen voor fustbier (voor de horeca, red.) stonden plotseling stil, blik en fles voor supermarkt en slijter groeide 40 procent. Maar het is vooral vervelend voor de samenleving, horecaondernemers en evenementenondernemers, die telkens twee stappen vooruit, twee stappen naar achteren moeten maken. Wíj hebben sterke schouders; zíj zijn kwetsbaar.”

Horecaklanten

“We blijven zorgen voor onze horecaklanten, financieel en in natura. Met waar nodig het kwijtschelden van huren, hulp bij leveranties, een eerste levering op onze kosten. Het ziet er zonniger uit met de stijgende vaccinatiegraad. De behoefte om met elkaar een biertje te drinken in het café is niet verdwenen, dus de horeca komt terug. In Europa en de VS gaat het de goede kant op. Maar we zijn nog lang niet van het virus af.”

In Zuid-Amerika, Afrika en vooral Azië is de situatie minder rooskleurig. “Vietnam wordt hard getroffen, dat is een belangrijke markt voor ons. In Maleisië moeten we onze brouwerij zelfs sluiten. Door de lage vaccinatiegraad gaat dat nog wel even duren. Dat betekent dat we voorzichtig moeten blijven.”