Heineken gaat ondanks miljardenwinst meer vragen voor een biertje

De afgelopen tijd had Heineken de gevolgen van de inflatie nog afgedekt door middel van langer lopende contracten. Nu graan duur blijft, zal de bierbrouwer ook die hogere prijzen moeten gaan betalen. De kosten per hectoliter bier zullen rond de 15 procent hoger uitkomen, waarschuwt de onderneming. Dat bier daardoor duurder wordt, kan tot gevolg hebben dat Heineken er wat minder van verkoopt, waarschuwt het bedrijf.

Ook corona speelt nog altijd een rol. Heineken denkt dat de markten in Azië en Oceanië sterk terug zullen veren dit jaar. Het herstel van de horeca in Europa duurt mogelijk nog wat langer. Afgelopen jaar toonde Heineken al herstel ten opzichte van het eerste coronajaar 2020. Zo werd er qua volume 4,6 procent meer bier verkocht. Daarbij merkte het bedrijf dat klanten sneller kiezen voor wat duurdere biertjes. Het volume van het merk Heineken groeide bijvoorbeeld met 17,4 procent en ligt nu hoger dan voor corona.

Premium en 0.0

Ook andere zogeheten premiummerken scoorden goed. Het Italiaanse Birra Moretti werd bijvoorbeeld succesvol op nieuwe markten geïntroduceerd. Problemen waren er bij het Aziatische biermerk Tiger, dat veel last had van de lockdowns in Vietnam en Cambodja.

Ook de 0.0-trend blijft zich doorzetten. Heineken verkocht 10 procent meer alcoholvrij bier en maakt ook alcoholvrije varianten van meer verschillende biersoorten. Inmiddels is 0.0 goed voor 6,6 procent van al het bier dat Heineken maakt. Ook buiten de biermarkt groeit Heineken met bijvoorbeeld cider, al had het bedrijf bij de appeldrank last van de nog altijd een groot deel van vorig jaar gesloten Engelse pubs. Heineken zet verder in op hard seltzer, een soort alcoholische limonade, die het in meerdere landen onder verschillende namen op de markt brengt.

Dat alles leidde tot een omzet van 26,6 miljard euro. Onder de streep hield Heineken 3,3 miljard euro winst over.