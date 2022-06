Heineken: fikse prijsstijging bier in horeca en supermarkt

Een elektrische biertruck van Heineken in de binnenstad. Beeld Jakob van Vliet

Heineken Nederland schrijft in een brief aan horecabedrijven niet te ontkomen aan het feit dat de prijzen voor energie, grondstoffen en materialen ‘exceptioneel’ stijgen.

‘Zoveel mogelijk proberen wij deze (kost)prijsstijgingen op ons te nemen. Echter, door de al maanden aanhoudende prijsstijgingen ontkomen wij er niet aan een deel hiervan door te berekenen. Wat betekent dit concreet? Dat voor onze horecaklanten de prijzen voor onze merken per 1 augustus 2022 gemiddeld met 5,8 procent worden verhoogd.’

De horecadirecteur van Heineken Nederland spreekt van ‘uitzonderlijke tijden die vragen om uitzonderlijke maatregelen’. ‘Hoe dubbel dat ook voelt. De inkoopprijzen verhogen juist nu we samen hard werken aan het versterken van onze mooie sector. Het is helaas onvermijdelijk en een stap die we als noodzakelijk zien om aan een gezonde ontwikkeling van de biercategorie te blijven bouwen.’

Een woordvoerder laat daarnaast weten dat ook voor de supermarkten de inkoopprijzen omhoog gaan. ‘In eenzelfde orde van grootte/hoogte als in de horeca. Dat is al enige tijd geleden met hen gecommuniceerd.’