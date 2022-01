Heineken en bonden sluiten vrede, alleen nog niet in het hoofdkantoor

Beeld ANP

FNV’ers in de brouwerijen van Heineken in Zoeterwoude en Den Bosch en de bottelarij van dochter Vrumona in Bunnik legden twee weken geleden een dag het werk neer omdat ze het loonbod van Heineken te mager vonden en het niet eens waren met plannen van het bedrijf om de loonschalen te bevriezen.

De bond had afgelopen week opnieuw willen staken, drie dagen lang, maar die acties werden opgeschort nadat FNV weer aan de onderhandelingstafel aanschoof. Andere bonden deden dat eerder al.

Heineken bleef daar vasthouden aan het aanbod de lonen tot 2023 met in totaal 3,5 procent te verhogen, maar haalde wel de bevriezing van het loongebouw van tafel. Daarmee is volgens FNV-bestuurder Niels Suijker voorkomen dat sommige medewerkers er de komende jaren meer op vooruit gaan.

Hoofdkantoren

Desondanks bleef het eindbod van de brouwer in FNV-kringen omstreden. Slechts tweederde van de leden stemde er maar mee in. Een verwante cao, voor de commerciële tak van de brouwer, is ook aanvaard.

De vakbondsleden die in de hoofdkantoren van Heineken werken, in Amsterdam, Leiden en Schiphol, hebben hun cao-bod echter afgewezen. De bond wil daarover nu opnieuw met het bedrijf om tafel.