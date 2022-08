Heineken: bier blijft nog wel even in prijs stijgen

Heineken verhoogt maandag zijn horecaprijzen met 5,8 procent. Beeld ANP

Heineken maakte maandag niet alleen halfjaarcijfers bekend die boven het niveau van precoronajaar 2019 liggen, maar verhoogde ook de inkoopprijzen voor de Nederlandse horeca met 5,8 procent, een toename die cafébazen en restauranthouders zullen doorberekenen op hun menukaart. Met supermarkten werd al eerder afgesproken dat hun inkoopprijzen omhooggaan.

Daarmee is het nog niet gedaan, voorspelt de brouwer. “De prijzen voor energie, grondstoffen en logistiek zullen nog wel een tijdje zo hoog blijven,” zegt financieel topman Harold van den Broek van Heineken. “Weliswaar stabiliseren de inkoopprijzen voor graan, hop en grondstoffen voor verpakkingsmateriaal, maar nog wel op een hoog niveau.”

Daarnaast zucht Heineken onder de ‘ongeëvenaard’ hoge kosten voor energie en de onzekerheid of er voldoende aardgas uit Rusland blijft stromen.

Verder verhogen

“We kijken bij onze inkoop van grondstoffen en energie 12 tot 18 maanden vooruit. De prijsverhogingen die we vandaag doorvoeren, zijn gebaseerd op de grondstofprijzen van een jaar geleden. We kopen nu ruwe materialen voor 2023 en betalen daarvoor de huidige hoge inkoopprijzen. Die kosten zullen we ook volgend jaar moeten doorberekenen,” zegt Van den Broek.

“Wij verwachten dat de druk op prijzen in de tweede helft van dit jaar en de eerste helft van 2023 aanhoudt. Daar zetten we verdere kostenbesparingen tegenover. Maar we kunnen niet uitsluiten dat we bierprijzen verder moeten verhogen. We moeten wel zorgen dat onze business gezond blijft.”

Heineken ziet bovendien vanwege de torenhoge inflatie een toenemende terughoudendheid bij consumenten om aankopen te doen, met het risico dat ook de bierverkopen worden geraakt.

“We moeten voorzichtig blijven,” zegt Heinekentopman Dolf van den Brink, “wat niet is kan komen. Nu ziet het er allemaal gezond uit, maar we bevinden ons op terra incognita. We zullen alert blijven op prijsverhogingen, niet te weinig, maar voorkomen dat het te veel is.”

Premiummerken

Als bierdrinkers al mopperen over hoge bierprijzen, dan hebben ze dat deels ook aan zichzelf te wijten. Heineken zag immers de verkopen van zijn duurdere premiummerken, het huismerk met 15 procent voorop, sneller stijgen. Ook bij dochtermerk Amstel vertaalde de heropleving van de horeca zich in dubbelcijferige groei in 20 landen, waaronder Nederland.

Uit de cijfers blijkt volgens het concern nog altijd niet dat vanwege de torenhoge inflatie bierdrinkers kiezen voor goedkopere merken, al dan niet uit de Heinekenstal. Van den Brink: “Je ziet vaak bij crises dat premium- en budgetbier het goed doen, maar dat het het middensegment onder druk komt te staan. Premiumbier is een vorm van luxe. Mensen zijn vanwege de hoge inflatie voorzichtig met grote uitgaven, maar gunnen zichzelf nog het genot van een biertje.”

Ondanks alle onzekerheden – en mede dankzij prijsverhogingen – leverde het eerste halfjaar van 2022 Heineken ruim 22 procent meer winst op: 1,3 miljard euro op een omzetstijging van 37 procent tot 16,4 miljard.

Heineken verkocht in die periode 127 miljoen hectoliter bier, bijna 8 procent meer dan tussen januari en juli 2021. Steeds meer verkopen zijn digitaal, zowel aan consumenten als aan commerciële klanten: de afgelopen jaarhelft waren die goed voor 2,8 miljard euro omzet, drie keer zoveel als in het eerste halfjaar van 2021.

Sterker uit de crisis

“We zitten daarmee overal boven de niveaus van vóór corona,” zegt Van den Brink. “We komen sterker uit de crisis dan we er ingingen. Meer investeren werkt. Met de introductie van Heineken Silver hebben we mazzel met de goede zomer, met de behoefte aan extra verfrissend bier. We hebben 260 miljoen meer in marketing gestoken en zien de resultaten. Zoals zondag met het EK-vrouwenvoetbal en Formule 1.”

De topman is vooral blij met de groei in het nog altijd door coronasluitingen getroffen Azië en de groei van de bierverkopen in Europa en Nederland — die jarenlang stagneerden. In Europa nam het brutoresultaat van het concern tweederde toe tot 625 miljoen euro, op een eenderde hogere omzet van 5,5 miljard.

“In Europa ligt de hoeveelheid verkocht bier alweer boven het niveau van 2019. De steden zijn weer ramvol, toerisme komt sterk op en de verkopen in de horeca in Europa zijn 70 procent omhoog, in het tweede kwartaal alweer bijna op het niveau van 2019.”

Afname in de winkel

Onder meer in Nederland, waar het huismerk jarenlang stabiel bleef, kwam het groeipercentage in de dubbele cijfers uit, mede vanwege de heropleving van de horeca die een afname van bijna 20 procent in de winkels meer dan goedmaakte. Dat de winkelafzet scherp is gedaald, is volgens Van den Brink niet verontrustend. “Op het moment dat de verkopen in de horeca stijgen, loopt het thuisgebruik terug. Maar onze winkelverkopen liggen nog boven 2019. Daarom zien we geen effecten die ons verontrusten.”

Naast hogere prijzen is het resultaat ook te danken aan kostenbesparingen die Van den Brink bij zijn aantreden in 2020, met een verwijzing naar de concernkleur groen, Evergreen doopte. Van de twee miljard euro besparingen die Heineken volgend jaar wil bereiken ten opzichte van 2019, is inmiddels 1,7 miljard gevonden. “Zonder Evergreen zou het er niet zo goed uitzien.”

Wel hangt er nog een flinke afschrijving boven het concern, nadat het zich, na enig weifelen, uit Rusland heeft teruggetrokken. Heineken verwacht zijn activiteiten daar, inclusief brouwerijen, de komende maanden te verkopen. De kosten werden eerder op 400 miljoen euro geschat, maar lijken lager uit te vallen. Van den Broek loopt er niet op vooruit. “We boeken voortgang in de gesprekken. Als er een overeenkomst is, maken we de kosten bekend.”