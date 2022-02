Heineken: 10 procent van de horecazaken gaat het niet redden

Beeld ANP / Novum RegioFoto

“De horeca heeft het ontzettend moeilijk gehad, en worstelt nog steeds,” zegt Van den Brink woensdag na de presentatie van stevig herstelde jaarcijfers. “Dat is verschrikkelijk om te zien. Wij zijn daar ook door geraakt. Daarom zijn we nog niet terug op het niveau van 2019.”

Weliswaar maakte de brouwer ruim 2 miljard euro winst, 80 procent meer dan in het eerste coronajaar, de resultaten zijn nog altijd niet op het niveau van voor de pandemie. De omzet groeide 12 procent tot 26,6 miljard.

Heineken, dat zelf in Nederland en Groot-Brittannië cafés bezit, ziet volgens Van den Brink licht aan het einde van de coronatunnel. In de laatste drie maanden van het jaar gingen wereldwijd de bierpompen weer open, waardoor de brouwer 6 procent meer bier verkocht. In Europa was dat zelfs 15 procent.

Toch lagen de biervolumes in de Europese horeca nog altijd 30 procent lager dan in 2019, waartegen een verkoopstijging in de supermarkten van 10 procent niet kon opboksen. “In het laatste kwartaal werd het iets beter, maar januari was weer slecht door omikron en beperkingen, zoals in Nederland.”

Van den Brink is bezorgd over de horeca. “We zien nu dat 80 tot 85 procent van onze horecaklanten is heropend. Over de rest maken we ons zorgen: zijn die tijdelijk dicht of is dat permanent? En van de zaken die open zijn, is ook niet duidelijk of iedereen het redt. Ook bij hen is het geld op. Wij rekenen erop dat 10 procent deze crisis niet zal overleven. Dat is ontzettend treurig.”

Steun

“Ik doe ook een oproep aan overheden om de horeca te blijven steunen. Tot nu hebben steunmaatregelen van overheden heel goed uitgepakt, zeker in Nederland. Maar het inkomen van ondernemers zelf is niet ondersteund. Die hebben al hun kapitaal opgegeten.”

“Wij kunnen als leverancier veel voor hen doen, maar niet het probleem totaal oplossen. Daar is de crisis echt te groot voor. We hebben biervoorraden teruggenomen en afgeschreven. We hebben de eerste levering na de heropening betaald en de afgelopen twee jaar een aantal malen geholpen met de huren. Maar dat is niet voldoende.”

De situatie wordt nog verergerd doordat de brouwer de prijzen voor bier verder verhoogt, zowel in de supermarkt als in cafés en restaurants. “Dat helpt niet mee bij het herstel van de horeca,” erkent Van den Brink. “Maar onze kosten voor grondstoffen, verpakkingen en logistiek zijn wereldwijd 15 procent gestegen. En we voeren echt geen prijsverhogingen van 15 procent door, in Nederland is dat enkele procenten. Wij nemen het verschil. Dat heeft een enorme impact op onze marge.”

Van den Brink durft nog geen voorspelling te doen of de situatie richting 2023 zal verbeteren. “We zijn bewust voorzichtig in onze vooruitzichten. We weten niet of de grondstofprijzen doorstijgen, of tot rust zullen komen.”

Prijzen

Dat daarnaast het kabinet net de accijns op bier heeft verhoogd en ook horecaondernemers niet aan prijsverhogingen ontkomen, maakt de situatie alleen maar nijpender. “Wij horen ook van horecaprijzen die 5 tot 10 procent stijgen, maar dat is echt niet alleen door onze ingreep. Om personeel te trekken zullen ondernemers hen meer moeten betalen, met de huidige tekorten op de arbeidsmarkt.”

Die combinatie, erkent hij, kan de consument afschrikken. Heineken put hoop uit de wereldwijde groei van haar premium biermerken – van het Heinekenmerk werd 17 procent meer afgezet. “Ondanks de crisis en de prijsstijgingen zien we overal de trend dat de consument meer premiumbier zoekt.”

Ook de verkoop van alcoholvrij bier groeit door. Inmiddels is 6,5 procent van de totale bierproductie van de brouwer – 231 miljoen hectoliter – alcoholvrij, met Heineken 0.0 voorop. Het concern wil het aanbod versneld opvoeren richting 10 procent van het totaal en van al zijn topmerken tenminste één 0.0-variant bieden. “In Nederland geldt dat al voor tien van onze elf merken.”