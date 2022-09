Heel voorzichtig kruipt de spaarrente omhoog, maar niet bij de grote banken

President Klaas Knot (l) van De Nederlandsche Bank en president Christine Lagarde van de ECB kondigden deze zomer in Amsterdam de eerste renteverhogingen sinds 2011 aan. Beeld ANP

Om de Europese economie op gang te houden en de gierende inflatie te beteugelen, verhoogde de Europese Centrale Bank (ECB) twee weken geleden haar belangrijkste rentes met 0,75 procentpunt. In juli was de ECB-rente al een half procentpunt omhoog gegaan.

De centrale bank wil daarmee de inflatie beteugelen. Een hogere rente maakt lenen duurder. Mensen zullen dan minder uitgeven, waardoor de vraag naar producten en diensten afneemt en de prijzen minder hard zullen stijgen, is de gedachte. De verhogingen betekenen dat de ECB weer geld betáált aan banken die hun geld in Frankfurt stallen. Maar ook dat banken meer rente moeten betalen als ze geld van de ECB willen lenen. Dat maakt het voor banken gunstiger om geld van spaarders aan te trekken.

Heeft dat al effect?

De hypotheekrente stijgt alweer een tijdje en ook de rente op sommige leningen en kredieten gaat omhoog. Maar rond spaarrekeningen blijft het vooral erg stil. Dat verandert nu, zegt Amanda Bulthuis van rentevergelijker Geld.nl, maar wel heel voorzichtig. Sinds eind juli hebben 10 spaarbanken het voorbeeld van de ECB in meer of mindere mate gevolgd. Vooral exotische aanbieders als Big Bank uit Estland en de Franse Renault Bank, die nu met 0,65 procent de hoogste spaarrente van Nederland biedt.

Inmiddels melden zich ook de eerste Nederlandse banken zich met hogere rentes. Zo jubelt het Amsterdamse Bunq maandag de eerste Nederlandse bank te zijn die de rente verhoogt, naar 0,27 procent.

Dat is niet helemaal waar. Centraal Beheer voerde begin september haar spaarrente al bescheiden op, en NIBC vervijfvoudigde half september haar rentepercentage naar een kwart procent. En vorige woensdag verhoogde Leaseplan de rente op spaarrekeningen naar 0,4 procent; vergeleken met de vorige Leaseplanrente van 0,05 procent een aanzienlijke sprong.

Nu zijn dat ‘banken’ van bedrijven die een andere hoofdactiviteit hebben; Leaseplan is vooral bezig met het leasen van voertuigen, Centraal Beheer is een verzekeraar. Vandaar dat Bunq, vooral bank, zich wat marketingvrijheid denkt te kunnen veroorloven.

Tikt dat een beetje aan?

De Zilvervloot vaart nog lang niet binnen. De gemiddelde rente op spaarrekeningen ligt nu op 0,1 procent. Voor spaarders die hun geld eventjes kunnen vastzetten, doen depositorentes van 2 tot 2,6 procent (voor een jaar vast) de ronde.

Bij de grote spaarbanken van ons land blijft het echter stil. ING, ABN Amro en Rabobank hebben al twee ECB-verhogingen geïncasseerd zonder enige ingreep in hun spaarrente, terwijl onder meer hypotheekrentes bij die banken wel al stijgen. “Bij de grootbanken is het al jaren gebruik om zo lang mogelijk te wachten met het verhogen van de spaarrente,” zegt Bulthuis. “De rentes liggen daar vaak al lager.”

Banken als ING, Rabo en ABN Amro zitten helemaal niet te wachten op ons spaargeld, zeker zo lang het beheer ervan hen meer kost dan het oplevert. Bovendien weten ze ook dat spaarders maar moeilijk van bank veranderen, zeker als de voordelen nog zo gering zijn als nu.

Waarom verhogen andere banken dan wel?

Buitenlandse spaaraanbieders zijn wel bereid hogere kosten te maken door hun rentes te verhogen, zodat ze geld in Nederland kunnen ophalen om in hun thuisland weer uit te lenen. De kleinere spaaraanbieders op de Nederlandse markt zien nu hun kans schoon om zich met renteverhogingen te onderscheiden en misschien wat spaarders van de concurrentie af te snoepen.

Bulthuis verwacht dat de spaarrentes verder stijgen en uiteindelijk ook de grote drie zullen meegaan. Zonder dat daar al besluiten over zijn genomen, is aannemelijk dat de ECB haar rentes de komende tijd verder zal verhogen. Toch zit een rente-oorlog niet in het vat. Daarvoor zijn de Europese renteverhogingen nog te gering en de onzekerheden over de economie en de inflatie te groot.

En renteverhogingen klinken mooi, maar zolang de inflatie records breekt, levert sparen op langere termijn nog altijd flink verlies op. Tegen de gemiddelde jaarlijkse prijsstijging van 12 procent in augustus, steken rentepercentages als 0,65 procent bleek af.