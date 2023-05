‘Heel harde, expliciete content’: seksbots richten zich ook op sociale media van kinderen

Beeld Getty Images

‘Welke knapperd is hier eenzaam en heeft liefde nodig?’ Of: ‘Wie mij nu een privébericht stuurt, krijgt twee geile naaktfoto’s.’ Instagram, Facebook en sinds kort ook Snapchat lijken er vol mee te zitten: wulpse vrouwen die zichzelf aanbieden.

Deze seksbots, oftewel computerprogramma’s die seksspam versturen, zoeken geautomatiseerd op accounts met een hoog bereik, om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. De laatste tijd richten de bots hun pijlen ook op ‘gewone’ accounts – en dus ook op kinderen.

“Het is de laatste tijd schering en inslag, het lijkt het Wilde Westen wel,” verzucht mediapedagoog Jacqueline Kleijer. Zij adviseert ouders al jaren over het bespreekbaar maken van seks en seksualiteit, met misleiding via internet als aandachtspunt. “De seksbots zijn reden tot zorg. Veel kinderen zijn helemaal niet klaar voor deze seksuele content. Zij moeten hier tegen beschermd worden, het liefst met een wet.”

‘Seksbots werken’

Met een vlotte babbel en een link naar een nepwebsite proberen oplichters op grote schaal geld en privégegevens van Nederlanders te stelen. Oplichters opereren vooral vanuit het buitenland, maar ook bij ons zijn er diverse schimmige bedrijven actief. Zo liep in Breda een ‘uitzendbureau’ voor nepseksprofielen tegen de lamp na een uitzending van Oplichters aangepakt. Dit bedrijf, dat nog steeds bestaat maar onbereikbaar is, maakt in hoog tempo seksbots aan en verdient uiteindelijk geld via de zogenaamde datingsites.

“Het is wat vreemd, maar seksbots werken,” zegt Dave Maasland, directeur van het cybersecuritybedrijf ESET Nederland. “Dat zit hem vooral in de kracht van de aantallen en zoals elk probleem met online oplichting: het vindt op enorme schaal plaats, je zou kunnen zeggen dat dit de moderne variant is van Viagramails, maar met betere mogelijkheden om je doelgroep uit te kiezen.”

Seksbots tonen vaak afbeeldingen van modellen of andere vrouwen die ze van sociale media hebben gekopieerd. In 2022 maakten 692 Nederlandse slachtoffers melding van deze vorm van identiteitsfraude, meldt Help Wanted, het meldpunt van online misbruik. Dat is bijna 10 procent van het totale aantal meldingen dat bij de organisatie binnenkomt.

‘Heel harde, expliciete content’

Belle Barbé, specialist seksuele opvoeding, is er niet gerust op. “Die internetlui zijn zó snel, zo geraffineerd. Daar komen we niet meer vanaf. Het is vechten tegen de bierkaai.” Wat niet meewerkt, is dat de ontwikkelaars hun seksbots continu aanpassen. Als een bot iets doet en daardoor verwijderd wordt, weet een volgende bot dat hij dit niet moet doen. Zo ontwikkelt de software zichzelf.

Ook niet onbelangrijk: als een gebruiker eenmaal op een bot klikt, komt hij in een algoritme terecht waar je bijna niet meer uit kunt komen. “Het is geen softporno die wij vroeger zagen, maar heel harde, expliciete content,” zegt Kleijer. “Ouders hebben nog onvoldoende in de gaten wat hun kinderen allemaal te zien krijgen op hun schermpje.”

Kleijer ziet de gevolgen in de praktijk. “Ik ken voorbeelden van docenten die de hele dag naast een basisschoolleerling moeten zitten omdat die de hele dag door verontrustende dingen roept over wat hij eerder op sociale media heeft gezien.”

Scherpe wetgeving

De sleutel tot de oplossing ligt bij de socialemediabedrijven zelf, zegt Arda Gerkens van Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM). “Zij doen vooralsnog te weinig, maar daar komt later dit jaar hopelijk verandering in.” Big tech-bedrijven als TikTok, Meta (Facebook, Instagram) en Snapchat moeten binnen vier maanden aan de regels van de Europese Digital Services Act (DSA) voldoen. Deze verordening moet minderjarigen beschermen tegen schadelijke content.

De wetgeving maakt het makkelijker om bedrijven aan te pakken die kinderporno of desinformatie laten woekeren. Het toezicht wordt scherper en het wordt moeilijker straf te ontlopen.

Daarmee is het probleem nog niet opgelost, denkt Peter Kager, directeur van ICTRecht. “Als de seksbots worden gezien als een vorm van reclame, wat in mijn ogen zeer zeker kan, moeten de platforms ook transparant zijn over die reclame. Zo zijn ze bijvoorbeeld verplicht om een register bij te houden van partijen die adverteren op de platforms. De kans dat de seksbotaanbieders meewerken aan zo’n register is uiteraard minimaal. Zij willen zo snel mogelijk geld verdienen.”

Blind vertrouwen op DSA gaat dus geen zoden aan de dijk zetten, zegt ook Maasland. “Wat mij betreft zijn echte oplossingsrichtingen het inzetten van betere AI (artificial intelligence, red.) en het detectiealgoritme door techbedrijven zelf. Gebruik AI om dit soort accounts met vaak hetzelfde gedrag op te sporen.”