Heeft Nederland een alcoholprobleem? ‘We moeten op zoek naar manieren om het gezellig te hebben zonder drank’

Alcohol zit diep verankerd in de cultuur. Pogingen om de inname terug te dringen sorteren maar weinig effect, drinken blijft de norm. Grote vraag: kunnen we het ook gezellig hebben zonder alcohol?

Het was een storm in een borrelglas water, maar wel een stevige. Toen De Telegraaf vorige week op de voorpagina kopte dat het kabinet van plan was om alcohol te verbannen uit sportkantines was het land te klein. Zijn ze nou helemaal gek geworden in Den Haag? Staatsecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) moest in de Tweede Kamer uitleggen dat het slechts een ‘ambtelijke inventarisatie’ betrof en dat er geen plan lag, maar de verontwaardiging maakte duidelijk: sportend Nederland laat zich de derde helft niet ontnemen.

Alcohol zit diep verankerd in de cultuur. Iets te vieren? We heffen het glas. Zware week gehad? Even bijkomen met een glaasje. Uit eten? Hier is de wijnkaart, we hebben alvast een aperitief voor u. Drinken wordt geassocieerd met gezelligheid, met feestjes en met ontspanning. Terwijl de negatieve gezondheidseffecten steeds duidelijker worden, de maatschappelijke schade groot is en iedereen die met een bonkende kater wakker wordt zelf ook wel kan bedenken dat alcohol eigenlijk gif is, drinken we stug door.

Gezelligheid

Heeft Nederland een alcoholprobleem? Iets is pas een probleem als het als zodanig wordt ervaren. Maar ongezond is het wel, de alom aanwezigheid van drank. Experts wijzen voortdurend op de negatieve aspecten van alcohol, maar erkennen ook dat er een cultuuromslag nodig is om de inname omlaag te krijgen. Dat is niet onmogelijk, liet ook de aanpak van roken zien, maar vraagt wel een lange adem. En, betoogt alcoholonderzoeker Rob Bovens, die verbonden is aan Tilburg University, een herdefinitie van het begrip ‘gezelligheid’. “We moeten samen op zoek naar manieren om het gezellig te hebben zonder alcohol.”

Wat onder gezelligheid wordt verstaan en de rol van drank daarin is cultuurbepaald. In Groot-Brittannië is bingedrinken (innemen tot je letterlijk omvalt) normaal, in Zuid-Europese landen wordt tijdens de lunch wijn geschonken. En wie zaterdagavond een kijkje neemt op Plein ’40-’45 in Nieuw-West, ziet terrassen vol met Amsterdammers met een islamitische achtergrond. Er wordt geen druppel alcohol gedronken.

En, zegt Bovens, in Zweden wordt er niet geschonken op sportclubs. Daar wordt dat als de normaalste zaak ter wereld beschouwd. Buitenlandse studenten die bij zijn universiteit de drankspelletjes tijdens de introductiedagen gadeslaan weten niet wat ze meemaken. Waarmee hij maar wil zeggen: onze norm is niet altijd normaal.

Op je gezondheid

Deze week begon de campagne ‘Op je gezondheid’ van de Maag Lever Darm Stichting en KWF Kankerbestrijding. Die moet mensen bewust maken van de gevaren van alcohol: uit onderzoek dat in 2018 werd gepubliceerd, blijkt dat ook het drinken van maar één glas per dag een vergrote kans geeft op mond-, keelholte-, strottenhoofd-, slokdarm-, borst-, lever- en darmkanker. Ieder jaar komen er in Nederland ruim 4000 door alcohol veroorzaakte kankergevallen bij, maar de risico’s worden nog vaak onderschat, of zijn onvoldoende bekend. Slechts 27 procent van de Nederlanders associeert alcohol met ongezondheid, 20 procent denkt (ten onrechte) dat een glas alcohol per dag gezond is.

Vooralsnog vinden de meeste Nederlanders de voordelen van drinken opwegen tegen de nadelen. Alle ontmoedigingscampagnes en aangescherpte regelgeving ten spijt daalt de alcoholinname in Nederland nauwelijks: sinds 2012 schommelt het gemiddeld aantal liters pure alcohol per persoon per jaar rond de 7. Stukje historische context: in 1960 was dit nog 2,5 liter, in 1979 bereikte de gemiddelde inname een hoogtepunt met 9 liter. Daarna zette een geleidelijke daling in, die tien jaar geleden stagneerde.

Bingokaart

“Het is een ongemakkelijke waarheid, die mensen liever niet onder ogen komen,” zegt Ninette van Hasselt van het Trimbos-instituut, dat kennis verzamelt over mentale gezondheid, alcohol, tabak en drugs. “We hebben lang gedacht dat matig alcoholgebruik geen kwaad kon, en dat werd ten volle omarmd door mensen die er belang bij hadden. Nu wordt de discussie verlegd naar de aanpak van probleemdrinkers, of alcohol en kinderen. Dat is een handig frame, omdat iedereen daar de noodzaak wel van inziet.”

Maar wie pleit voor het terugdringen van het alcoholgebruik over de hele linie (in Nederland drinkt 80 procent van de volwassen bevolking weleens alcohol), wordt al snel beticht van betutteling. Van Hasselt kan de bingokaart aan argumenten opdreunen: ‘risico’s horen nu eenmaal bij het leven’, ‘je moet toch ergens aan doodgaan’, ‘een mens moet af en toe ook kunnen genieten’. “Terwijl de werkelijke vraag is hoe we de samenleving gezonder kunnen krijgen. Want mede door onze veranderende, steeds ongezondere levensstijl wordt de gezondheidszorg straks onbetaalbaar.”

Van Hasselt: “We weten wat werkt. Het gaat niet om het verbieden van alcoholgebruik, maar wel om het zorgen dat alcohol minder makkelijk beschikbaar, betaalbaar en zichtbaar wordt in onze maatschappij. Voor een aantal effectieve maatregelen is ook best veel maatschappelijk draagvlak, blijkt uit onderzoek.”

Geen broodnuchter kerstdiner

Gedragswetenschapper en oprichter van adviesbureau Wavy Dirkje van der Ven vraagt zich af of campagnes om mensen bewust te maken van de negatieve gevolgen veel nut hebben. “Uiteindelijk moet de norm verschuiven. Die norm is op dit moment dat er wordt gedronken, de sociale druk om ‘gezellig’ mee te drinken is groot. Mensen plaatsen zichzelf nou eenmaal niet graag buiten de groep.”

Daar staat tegenover dat de consumptie van alcoholvrij bier de laatste jaren fors is gestegen. De tijd van Youp van ’t Heks ‘Bucklerlul’ ligt ver achter ons: in 2018 dronk 9,6 procent van de Nederlanders 0.0-bier, vorig jaar was dat 15,6 procent. Elk restaurant dat een beetje mee wil gaan met de tijd heeft inmiddels een uitgebreide kaart met mocktails of limonades. Maar een alcoholvrij vrijgezellenfeest, of een broodnuchter kerstdiner is voor de meeste mensen nog steeds onvoorstelbaar.

Van der Ven benadrukt dat het nog niet zo eenvoudig is om gedrag dat zo ingesleten zit en ingebed is in de cultuur te veranderen. “Heel lang was roken de norm, dat werd toen ook als gezellig gezien. Heel geleidelijk is dat veranderd, vooral door het aanscherpen van regels. Inmiddels plaats je je als roker heel vaak juist buiten de groep, doordat je naar buiten moet om een sigaret op te steken. Maar dat heeft meer dan vijftig jaar geduurd, en ondanks het verschuiven van die norm wordt er nog heel veel gerookt in Nederland.”

Dranquilo

De vergelijking met roken snijdt hout, vindt ook Van Hasselt. “In de jaren vijftig waren er nog artsen die zeiden dat roken goed was voor de gezondheid. Tot de jaren tachtig was het heel normaal dat er bij feestjes een glas met sigaretten voor de gasten klaarstond. Pas toen er meer bekend werd over hoe schadelijk roken is, begonnen beleidsmakers in te zien dat het zo niet langer kon. Roken werd verbannen uit de trein, het vliegtuig, en later ook uit restaurants en kroegen. Dat zorgde aanvankelijk voor veel weerstand, maar inmiddels kunnen we ons niet meer voorstellen dat je uit eten gaat in een restaurant dat blauw staat van de rook. Draagvlak kan dus ook pas ontstaan nadat de overheid maatregelen heeft genomen.”

In Nederland gingen wet- en regelgeving en bewustwordingscampagnes altijd hand in hand. 1974 werd alcohol in het verkeer aan banden gelegd, in 2009 werd alcoholreclame op radio en tv voor 21.00 uur verboden, en in 2014 werd de leeftijdsgrens voor het kopen van drank verhoogd van 16 naar 18 jaar. Tussendoor waren er tal van overheidscampagnes: ‘Drank maakt meer kapot dan je lief is,’ de ‘BOB’ en drie jaar geleden nog ‘Dranquilo’ (die niet erg beklijfde).

Zoete mixdrankjes

Alcoholonderzoeker Rob Bovens hielp onder meer met het uitrollen van Dry January. Zijn die campagnes niet vechten tegen de bierkaai? “Die vraag krijg ik vaak. Maar de cijfers liegen niet. De gemiddelde leeftijd waarop kinderen hun eerste glas drinken is 13,3 jaar. Voor de campagne NIX18, die in 2013 startte, was dat anderhalf jaar vroeger. Die campagne wordt ondersteund door de drankindustrie, ook omdat ze weten dat hiervoor draagvlak bestaat. Maar het was diezelfde industrie die in de jaren negentig heel bewust zoete mixdrankjes op de markt bracht om vrouwen en jongeren aan het drinken te krijgen.”

Bovens: “Alcohol bestaat al zeker 8000 jaar en zal er altijd zijn. Ik ben een Limburger, ik drink zelf ook, al houd ik me wel aan de voorschriften van de Gezondheidsraad: niet meer dan 7 glazen per week. Ik zeg ook helemaal niet dat we allemaal moeten stoppen met drinken en al helemaal niet dat we gezelligheid de nek moeten omdraaien. Maar ik denk wel dat het noodzakelijk is dat we kritisch kijken naar de rol van drank in onze samenleving, en waarom drank en gezelligheid zo met elkaar verbonden zijn. Daarover zouden we een brede maatschappelijke discussie moeten voeren, in plaats van dat iedereen over de rooie gaat over een niet-bestaand voorstel om alcohol uit sportkantines te weren.”