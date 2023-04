Heathrow, Frankfurt: een nachtslot zoals op Schiphol is zeker geen unicum in Europa

Al ruim tien jaar starten en landen er alleen bij hoge uitzondering nog vliegtuigen vanaf Frankfurt Airport. Beeld Getty Images/iStockphoto

Omwonenden van de luchthaven Frankfurt am Main konden hun geluk niet op in de lente van 2012. Na vele maanden van protest over geluidsoverlast maakte de hoogste rechter van Duitsland het in april definitief: nachtvluchten werden voorgoed verboden van en naar luchthaven Frankfurt am Main. Nooit meer het gesuis van overvliegende vliegtuigen tussen 23.00 uur en 5.00 uur.

Zo blij als de bewoners waren, zo kritisch was de Duitse luchtvaartsector. Vergelijkbaar met de Nederlandse vliegbranche nu, waarschuwden zij voor teruglopende reizigersaantallen en hogere prijzen. De toenmalige topman van Lufthansa Christoph Franz noemde het een ‘gigantische klap voor Duitsland als zakenlocatie’, en de president van de Duitse luchtvaartfederatie BDL Klaus-Peter Siegloch meende dat de luchthaven zijn concurrentiepositie met het nachtslot zou verliezen.

Dat laatste bleek, in elk geval op het gebied van passagiersaantallen, uiteindelijk mee te vallen. Door de komst van een nieuwe landingsbaan nam het aantal passagiers dat via de luchthaven vliegt sindsdien met 20 miljoen (!) per jaar toe. Wel zakte de luchthaven op de lijst met grootste luchthavens van Europa (voor corona) één plaats, naar de vierde plaats.

Londense luchthavens

Dat Frankfurt am Main ook met het nachtslot onverminderd populair is gebleven mag geen verrassing heten. Het nachtelijke vliegverbod van de Duitse luchthaven is weliswaar strenger dan op veel andere plekken, de enige Europese luchthaven waar ’s nachts vliegen (vrijwel geheel) verboden is, is het beslist niet.

Onder andere de luchthavens van Zürich, Parijs (Orly), München en Boedapest hebben een vergelijkbare regeling. En dan is er nog het bekendste voorbeeld: Heathrow. Op die Londense luchthaven, al vele jaren de drukste van Europa, mogen ’s nachts al zo’n veertig jaar vrijwel geen vliegtuigen opstijgen en landen.

Op andere Londense luchthavens wordt ’s nachts overigens wel nog gevlogen. Zo starten en landen er ’s nachts wel vluchten op de tweede luchthaven van Londen, Gatwick, net als op Easyjetbasis Luton, nummer vier Stansted en beperkt zelfs op stadsvliegveld London City. Ook andere internationale luchthavens in het Verenigd Koninkrijk, waaronder die van Manchester, zijn ’s nachts open.

Uitwijken

Daarin schuilt volgens critici van de plannen van Schiphol dan ook een belangrijk verschil: waar in andere landen voldoende alternatieven zijn voor nachtelijke vluchten, is Schiphol de enige luchthaven in Nederland waar nu nog ’s nachts gevlogen kan worden. Als straks Schiphol wegvalt, moeten nachtelijke vluchten gaan uitwijken naar België of Duitsland.

“In het huidige plan gaat ons land ’s nachts op slot,” waarschuwt Transavia-topman Marcel de Nooijer. “Daarmee wordt het Europees recht op vrij verkeer doorkruist.”

Vooral voor vrachtvluchten zou het tot problemen kunnen leiden. Na de nachtsluiting in Frankfurt konden maatschappijen naar Frankfurt-Hahn of zelfs Keulen uitwijken. Rondom Parijs zijn Charles de Gaulle en vrachtvliegveld Vatry ’s nachts geopend. Het Zwitserse nachtslot kan via de luchthaven van Basel-Mulhouse-Freiburg, die net over de grens in Frankrijk ligt, worden omzeild.

In uitzonderlijke gevallen kan zo’n nachtslot bovendien voor passagiers leiden tot vervelende situaties. Zo was er in 2019 een Lufthansavlucht die vanaf Frankfurt was opgestegen, maar vanwege een technisch mankement boven de Atlantische Oceaan besloot terug te keren. Omdat het inmiddels na 23.00 uur was en er geen sprake was van een acuut noodgeval – waarvoor een uitzondering geldt in Frankfurt –, moest het vliegtuig uitwijken naar Keulen. Van daaruit werden passagiers op een twee uur lange busrit gezet naar Frankfurt am Main, voordat ze opnieuw aan hun reis konden beginnen.