Hartstichting: ‘Onderzoekers moeten verschillen man en vrouw meewegen’

Beeld ANP

Volgens de stichting worden de verschillen in bijwerkingen van medicijnen nauwelijks onderzocht, terwijl het bekend is dat vrouwen andere bijwerkingen kunnen hebben dan mannen. Daarnaast bestaan deelnemers aan onderzoeken naar medicijnen voor hartfalen slechts voor een kwart uit vrouwen.

Uit recent onderzoek blijkt dat er ook verschil zit in de hoeveelheid en soort signaalstoffen in het bloed van mannen en vrouwen. Signaalstoffen, zoals eiwitten, zeggen iets over bepaalde ziektes die iemand kan krijgen. Zo is er een signaalstof die bij vrouwen samenhangt met de kans op hartziekten en bij mannen niet.

“Het inschatten van het risico op hart- en vaatziekten kan dus beter door te kijken naar signaalstoffen die specifiek zijn voor mannen en vrouwen. Dat gebeurt nu nog niet,” aldus de organisatie.

Fataal

Eerder werd al bekend dat vrouwen die een hartstilstand krijgen minder vaak gereanimeerd worden en vaker overlijden dan mannen. Hoe dat precies komt, is onbekend.

Uit onderzoek hiernaar komt één opvallend gegeven naar voren: als vrouwen ge­reanimeerd moeten worden, hebben ze veel minder vaak een zogeheten schokbaar begin­ritme, een conditie van het hart die de over­levingskans enorm doet toenemen. Bij mannen is dat er in 53 procent van de gevallen, bij vrouwen in slechts 33 procent van de gevallen.