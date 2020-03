Harry van den Bergh (1942-2020) heeft de PvdA nooit losgelaten

Harry van den Bergh op Schiphol in 1984, na een werkbezoek aan de Unifil-compagnie in Libanon en de Sinaï-woestijn. Beeld ANP

Die karakteristieke snor. Dat was ook Harry van den Bergh. Het oud-parlementslid voor de Partij van de Arbeid overleed vrijdag op 77-jarige leeftijd.

Harry Jacob van den Bergh, geboren op 1 april 1942 in Amsterdam, was van 1970 tot 1972 wetenschappelijk medewerker van het Koos Vorrink-Instituut. Tot 1975 was hij stafmedewerker van de Kamerfractie van de PvdA, en daarna internationaal secretaris.

Voor hij in 1977 in de Tweede Kamer kwam, was hij nog even geldkoerier voor de CIA, zoals het later in de pers werd gebracht. Van den Bergh smokkelde na de Anjerrevolutie van 1974 geld naar Portugal om de regering van de socialist Mário Soares te steunen. Hij dacht dat hij het deed in opdracht van Willy Brandt, de leider van de West-Duitse SPD, maar in werkelijkheid zaten de Amerikanen erachter. Zij steunden Soares, bang dat anders de communisten aan de macht zouden komen.

Fokker

Van 1977 tot 1987 was hij Tweede Kamerlid, waar buitenlandse zaken en defensie tot zijn specialiteiten behoorden. Hij verliet de Kamer nadat hij in opspraak was geraakt. Het betrof (vermeende) voorkennis bij de handel in aandelen van vliegtuigbouwer Fokker. Het Parool schreef, nadat fractieleider van de PvdA, Wim Kok, had besloten tot een onderzoek: ‘Dat er flink gehandeld was in aandelen Fokker (onder meer met geleend geld), kwam daarbij vast te staan, maar niet dat zulks ook met voorkennis was gebeurd.’

Van den Bergh was in eerste instantie niet van plan het lidmaatschap van de Tweede Kamer op te geven, maar zwichtte toch onder de politieke druk. “Omdat ik zo van de politiek houd, ben ik jaren boos en verdrietig geweest over mijn vertrek uit de Tweede Kamer. Er is later vastgesteld dat niet kon worden aangetoond dat ik met voorkennis handelde in aandelen. Er was dus geen reden om op te stappen, maar ja, ik hoef niet uit te leggen wat er gebeurt als De Telegraaf met zo’n verhaal aan de haal gaat en Wim Kok nerveus wordt. Het is een dramatisch slechte tijd geweest voor mij,” zei hij in Trouw.

Te hard gereden

Na zijn Kamertijd was hij onder meer lange tijd voorzitter van Veilig Verkeer Nederland (daar raakte hij in opspraak nadat hij te hard had gereden op de snelweg), en van 2000 tot 2013 was hij voorzitter van Vluchtelingenwerk Nederland.

De politiek liet hem echter nooit los, en in 2006 werd hij voor de PvdA gemeenteraadslid in zijn woonplaats Amstelveen. Hij koesterde geen wrok. “Ik heb de PvdA nooit losgelaten. Er waren tal van mensen die tegen mij zeiden: ‘Geef ze een trap onder hun kont, de rotzakken’. Maar ik was en ben een sociaaldemocraat in hart en nieren, een gematigde weliswaar. En dat ben ik gebleven, ondanks het incident.”

In 2018 trad Van den Berg af als gemeenteraadslid. Hij ging zich concentreren op zijn kunstverzameling. Vorig jaar werd Harry van den Bergh nog gestrikt als adviseur voor de Amstelveense Adviesraad voor Cultuur, om de kwakkelende kunst- en cultuursector een impuls te geven.