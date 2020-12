Harde versus intelligente lockdown: zoek de verschillen

Winkelend publiek in de Warmoesstraat. Het kabinet wil winkels, scholen en contactberoepen sluiten om een einde te maken aan de forse stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen. Beeld ANP

Destijds was het dringende advies thuis hooguit drie bezoekers te ontvangen. En in het voorjaar kon de detailhandel openblijven, op voorwaarde dat klanten voldoende afstand hielden. Vergeleken daarmee gaat deze lockdown verder. Thuis is het devies maximaal twee gasten en alleen essentiële winkels mogen open.



Daar staat tegenover dat zaken nu zijn uitgezonderd die toen onder de lockdown vielen. Zo mogen jongeren buiten sporten op de eigen club en topsportcompetities gaan door. In het voorjaar was fysiotherapie volgens het kabinet geen optie. Nu is er een uitzondering voor (para)medische contactberoepen, audiciens en opticiens.

Kerstboomverkoop

Daarnaast is er een lijstje met verkoopgelegenheden die open blijven: supermarkten, warenmarkten, drogisterijen, bakkers, slagers, groenteboeren, boerderijwinkels, apotheken, dierenspeciaalzaken, opticiens, audiciens, tankstations, locaties voor reparatie en onderhoud van consumentenartikelen en (motor)voertuigen, wasserijen, stomerijen en bloemen- en kerstboomverkoop in de buitenlucht. Doe-het-zelfzaken mogen via een servicepunt bestellingen afhandelen. Afhalen kan ook bij restaurants, hotels en coffeeshops.

In tegenstelling tot het voorjaar blijft bezoek aan verpleeghuizen toegestaan. De ambulante zorg en dagbehandeling van GGZ-cliënten gaat door.

Over een avondklok is gesproken in de Catshuissessie van zondag, getuige een discussiestuk van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, maar daar is van afgezien.

Coronavermoeidheid

De nadruk die het kabinet nu legt op alles wat niet meer mag, kan niet los worden gezien van de coronavermoeidheid in de samenleving. Was er in maart grote bereidheid de afstandsregels na te leven en thuis te blijven, nu is het aantal verkeersbewegingen bijna terug op het niveau van vorig jaar. Dat verklaart waarom de regering nu focust op alles wat niet meer kan en de uitzonderingen terloops meldt.