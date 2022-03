‘Hangen dat kreng’: Kamerleden bedreigd na beledigingen door collega’s

Pepijn van Houwelingen (FvD, links) dreigde in een Kamerdebat over de corona-aanpak met de komst van tribunalen. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma kreeg direct erna zeker vijf doodsbedreigingen. Beeld ANP

“Als ik buiten het Kamergebouw kom, word ik achterna gelopen door Forumaanhangers en krijg ik dingen naar mijn hoofd,” zegt PVV-Kamerlid Fleur Agema, tevens coronawoordvoerder. “Thierry Baudet heeft getwitterd dat ik doden op mijn geweten heb, omdat ik voor boosteren ben. Ik ben mans genoeg me te verweren, ik ga daar niet over lopen janken. Ik confronteer FvD er wel mee in het Kamerdebat.”

Fysiek geweld heeft Agema al ondervonden als Statenlid, toen ze geslagen werd met een bezem. Ze heeft nog wel meer nare dingen meegemaakt, zegt ze, maar daar wil ze niet over praten.

Ook D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma wordt op straat agressief bejegend. “Mensen komen dichtbij, schreeuwen in je gezicht. De grens naar fysiek geweld wordt steeds vager.”

Bedreigingen naar aanleiding van uitspraken in een Kamerdebat of na tweets door collega-Kamerleden zijn aan de orde van de dag. Alle partijen hebben er last van. Kamerleden en bewindspersonen vrezen dat het op een dag enorm uit de hand loopt.

‘Opgehitst’

Gert-Jan Segers, fractieleider van de ChristenUnie: “Mensen worden opgehitst, er is meer polarisatie. Er zijn mensen bij die denken dat Nederland in de uitverkoop gaat. Die geloven dat echt. Ik heb er medelijden mee, maar mijn grootste boosheid is voor degenen die hen ophitsen. Ze weten dat ze overdrijven, het is een stijlnummer dat in hun arsenaal zit. En ze wassen hun handen in onschuld als er iets misgaat. Er is een relatie tussen de dingen die hier in de Kamer worden gezegd en wat er in de maatschappij gebeurt.”

Kamervoorzitter Vera Bergkamp wil het Reglement van Orde aanscherpen om sneller te kunnen ingrijpen als Kamerleden in debatten worden bedreigd. De grens wordt volgens haar steeds verder opgerekt. Kamerleden moeten zich volgens haar afvragen: wanneer zorgt mijn vrijheid voor de onveiligheid van een ander?

Bij Kamerleden die doelwit zijn bestaat geen twijfel over de noodzaak van strakkere debatregels. Die merken het domweg onmiddellijk in hun mailbox en hun sociale media als ze in debat gaan met een FvD-Kamerlid. “Ik krijg de laatste tijd veel meer over me heen, vooral online,” zegt GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. “Als Pepijn van Houwelingen oproept tot tribunalen, dan loopt mijn mailbox vol met dezelfde woorden die in de Tweede Kamer worden gebruikt. Het werkt als een hondenfluitje. Mensen horen heel goed wat hij zegt.” En dan gaan de trollenlegers én individuen los. “Op Twitter kreeg ik een galgje én het verzoek mezelf op te hangen.”

Aangiften

Ook Sjoerdsma heeft die ervaring. “Er is echt iets veranderd toen ik in het debat door FvD werd aangesproken: uw tijd komt nog wel, de tribunalen volgen. De maandag erna kon ik meer dan vijf aangiften wegens doodsbedreiging doen. Ook de uitgelekte apps van de appgroep van FvD laten dat zien: ‘hangen dat kreng’, ‘standrechtelijke executie is meer op zijn plaats’. Het was de eerste keer dat woorden in de plenaire zaal bij mij het echte leven inkwamen.”

Ook Segers maakt zich grote zorgen. “Woorden hebben effect. Het risico is dat iemand de overtuiging krijgt dat hij een daad moet stellen om de beschaving te redden.”

Volgens Westerveld heeft de golf van nare mails en tweets invloed. “Ik denk extra na over wat ik zeg in het parlementaire debat. Voordat je het weet krijg je een golf nare mails. Er is zoveel bagger, dat je normale contacten er bijna niet meer uit kunt filteren. Dat schaadt de democratie, zo houdt het op.”

Betonrot

Sjoerdsma is zelfs door een buitenlandse ambassadeur aangesproken: “Dat jullie het zo ver hebben laten komen. Elk Kamerlid moet zich veilig voelen. Niet dat je je opvatting afzwakt of dat je denkt: laat ik maar niet interrumperen. Wat FvD en PVV doen heeft echt heel grote consequenties. Het gezag wordt op alle fronten ondermijnd. De betonrot zit in het parlement en van hieruit wordt de ontwrichting van de samenleving aangewakkerd.”

Ondanks de bedreigingen vindt PVV’er Agema, net als de FvD , strengere omgangsregels in de Kamer overbodig. Agema: “En toch vind ik dat iedereen alles moet kunnen zeggen in de Tweede Kamer. Denk je dat Geert Wilders ooit iets anders is gaan zeggen omdat hij beveiligd wordt?”