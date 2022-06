Handlanger Ridouan Taghi praat nog met justitie over strafeis

De haven van Antwerpen. Gregory F. wordt ervan verdacht een kleine 1700 kilo in vier transporten naar Antwerpen te hebben gesmokkeld. Beeld BELGA

Gregory F. wordt ervan verdacht een kleine 1700 kilo in vier transporten naar Antwerpen te hebben gesmokkeld. Drie van die transporten vonden plaats in 2015. Het vierde en grootste transport (865 kilo) vond plaats in maart 2020.

De opsporingsdiensten beschouwen F. als een crimineel contact van Ridouan Taghi. Zo is er berichtenverkeer waarin beide mannen spreken over wapens. Daarnaast zijn er tips aan de Criminele Inlichtingen Eenheid over de banden tussen F. en Taghi. De gedachte is dat Gregory F. zich in het buitenland zou hebben beziggehouden met het opzetten van drugstransporten.

F. werd in september op de Antillen opgepakt. Dat gebeurde in de nasleep van de moord op Peter R. de Vries. De arrestatie vloeide voort uit het project Aanpak Criminele Machtsstructuren (ACM). Daarmee wordt gepoogd de macht van mondiaal opererende Nederlandse drugssyndicaten te breken.

Grote drugszaken slepen vaak lang voort

Momenteel zijn Gregory F. en zijn advocaat bezig met het maken van zogenaamde ‘procesafspraken’ met het Openbaar Ministerie. Omdat grote drugszaken eindeloos kunnen voortslepen en zij daarmee veel zittingscapaciteit opslokken, wordt tegenwoordig gepoogd via een ‘afdoeningsvoorstel’ het strafrecht te ontlasten. Dat betekent dat de strafeis buiten de zittingszaal geregeld wordt. Uiteindelijk beslist de rechtbank alsnog of de eis terecht is.

Sinds medio 2021 worden dergelijke afspraken gemaakt, maar voor de rechtbank zijn ze nog geen gesneden koek. “Wat nou als de rechtbank straks niet akkoord gaat met de afspraak tussen de advocaten en het OM? vroeg de voorzitter zich dinsdag openlijk af tijdens een regiezitting.

“Als de rechtbank niet met een afspraak akkoord gaat, volgt automatisch een grotere zaak,” stelde F.’s advocaat Leon van Kleef. “En dan heb ik nog wel een boel onderzoekswensen.”

Zijn client is er vooralsnog nog niet uit met het Openbaar Ministerie. Met name de ontnemingsvordering, die ziet op het crimineel verdiende geld, is een heet hangijzer waar nog volop over gedebatteerd wordt met justitie. “Het heeft natuurlijk iets van een soort handjeklap,” erkende van Kleef.

Snelle procesgang

“Als de rechtbank negatief naar procesafspraken kijkt, zijn we hier vandaag eigenlijk een schijnvertoning aan het houden,” zei Sanne Schuurman, de advocaat van Richard T. die als medeverdachte van Gregory F. wordt verdacht van betrokkenheid bij twee transporten in 2015. Ook een derde verdachte, Zacharia T., wordt hiervan verdacht.

Hun advocaten zijn er al uit met het Openbaar Ministerie. In ruil voor een snelle procesgang zal justitie vier jaar gevangenisstraf tegen hen eisen. Paul Verweijen, de advocaat van Zacharia T., zei te hopen dat het feit dat Gregory F. er nog niet uit is met het Openbaar Ministerie een snelle procesgang in de zaak van zijn cliënt niet in de weg zal staan.

De zaak gaat op 29 augustus verder.