Handhaving lachgasverbod ingewikkeld voor politie: ‘Het komt veel te snel’

De politie is blij dat het kabinet heeft besloten tot een verbod op lachgas, maar ziet tegelijkertijd dat handhaving per 1 januari niet haalbaar is. “We zijn voorstander van het verbod op lachgas, want het biedt de collega’s meer handvatten om ertegen op te treden,” aldus Willem Woelders, portefeuillehouder drugs bij de politie.

Op dit moment kan dat alleen in de gemeenten die lachgas in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) strafbaar hebben gesteld, zoals in Amsterdam. Sinds 1 december 2021 is het in heel Amsterdam in de openbare ruimte verboden om, indien het leidt tot hinder, recreatief lachgas te gebruiken als roesmiddel. De politie kan dus optreden tegen lachgasgebruikers wanneer overlast wordt gemeld, zoals lawaai en troep die gebruikers van lachgas achterlaten.

Opiumwet II

Door lachgas onder de Opiumwet II te laten vallen, is er nu een verbod op het middel zelf. Volgens de politie helpt het verbod enorm bij de handhaving. Maar tegelijkertijd ‘moet er nog wel wat water door de zee’ voordat de politie kan handhaven, aldus Woelders. Per 1 januari lukt dat volgens hem niet, omdat er nog te veel geregeld moet worden.

Zo wordt er momenteel nog onderzoek gedaan naar hoe het mogelijk is om lachgas in de adem te detecteren. En er moet een oplossing worden gevonden voor het vervoer en de vernietiging van in beslag genomen lachgas.

Woelders: “We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande procedures voor in beslag genomen drugs, maar staan daarbij wel voor een uitdaging. Lachgas is de eerste gasvormige drug. Het is een gevaarlijke stof die de ozonlaag aantast; het is een broeikasgas. Dat betekent ook dat we scherp moeten zijn op het creëren van veilige arbeidsomstandigheden.”

Slagroomspuiten

Daarnaast is het ingewikkeld dat lachgas gedeeltelijk legaal blijft. Lachgas dat wordt gebruikt in professionele situaties, zoals voor medische doeleinden of in de horeca, blijft toegestaan. Fabrikanten en groothandelaren van medisch lachgas moeten wel een opiumontheffing aanvragen om lachgastanks te vervoeren en te gebruiken.

Ook de kleine patronen met lachgas, die vooral in de horeca gebruikt worden voor bijvoorbeeld slagroomspuiten, blijven toegestaan. Dat maakt handhaven lastig. “Met het verbod kan de politie straks direct in actie komen als iemand niet-beroepsmatig lachgas in zijn bezit heeft en ballonnen met gasflessen in de auto heeft liggen,” aldus de politie.

Maar wat als een persoon lachgaspatronen, een slagroomspuit en ballonnen in zijn auto heeft liggen, maar ook een taart op de achterbank heeft staan? “Voor een taart hoeft natuurlijk geen ontheffing te worden aangevraagd,” zegt een woordvoerder van de landelijke politie. “Maar als we een auto slingerend over de weg zien rijden en na een aanhouding lachgaspatronen aantreffen, geeft dat wel een indicatie. Het blijft altijd contextafhankelijk.”

Vraagtekens

Mede door deze onduidelijkheid heeft de Raad van State (RvS) vraagtekens gezet bij de snelheid van het invoeren van de wet. In een adviesrapport vraagt de RvS zich af of het onderscheid tussen legaal en illegaal gebruik wel duidelijk genoeg is en stelt de raad voor om een aparte regeling te implementeren om dit bij wet af te bakenen.

“Momenteel staat er een aantal uitzonderingen en bijzonderheden in de toelichting van de wet. Het is voor gebruikers en handhavers duidelijker als er een aparte wet wordt gemaakt,” aldus een woordvoerder van de RvS. Nieuwe wetgeving kost echter veel tijd. Volgens het kabinet zijn de grote risico’s van lachgasgebruik en de noodzaak van het verbod te groot om hierop te wachten.