Handhavers waarschuwen voor toenemende agressie in de trein

Beeld rv

Het aantal meldingen van agressie is met dertig procent toegenomen, schrijft het dagelijks bestuur van de afdeling Veiligheid en Service (V&S) van de NS in de brief. Ze stellen dat daarbij gemiddeld een op de drie handhavers dit jaar letsel oploopt. Vorig jaar was dat nog een op de vier.

Bovendien zien ze jongeren vaker messen gebruiken in de publieke ruimte en maken ze zich zorgen om de afnemende politie-inzet in de trein. Ze vragen daarom om uitbreiding van de uitrusting met een wapenstok.

Het uitrusten van de boa’s met een wapenstok is al eerder aangekaart, maar maatschappelijk gezien was de tijd er toen nog niet rijp voor, schrijven ze. ‘Dat is afgelopen periode echt veranderd, niet alleen door mondiger burgers, dreiging van terreur, een terugtrekkende centrale overheid of door een ondermaatse politiebezetting. De grote druk die uitgeoefend wordt op de buitengewoon opsporingsambtenaren om corona‐gerelateerde maatregelen te handhaven heeft voor de onderdeelcommissie nadrukkelijk meegespeeld bij de agendering van dit onderwerp.’

Machetes en boksbeugels

“Er is bijna dagelijks een geweldsincident tegen een handhaver in de trein,” zegt voorzitter Richard Gerrits van vakbond BOA ACP. “Bovendien zien we een toename in het aantal wapens dat wordt gevonden bij het fouilleren. Steekwapens, priemen, machetes en boksbeugels: je kunt er bijna en winkel mee openen.”

De aanleiding verschilt: soms denken reizigers dat ze geen vervoersbewijs nodig hebben als ze een mondkapje op hebben, of een reiziger die geen mondkapje op heeft wordt daarop aangesproken. Soms escaleert een gesprek als de conducteur iemand overdraagt aan een handhaver om een boete uit te delen. “Als iemand alleen scheldt met k-woorden, registeren we dat niet eens meer als incident,” zegt Gerrits.

In 2019 moest V&S 3068 maal een vorm van geweld toepassen. In de eerste vier maanden van 2020 gebeurde dat 1068 keer. De vakbond heeft geen verklaring voor de toename van de agressie. Een wapenstok zou volgens Gerrits kunnen helpen, maar pepperspray is wenselijker in de meeste situaties. “Dat roept minder agressie op.”

De NS laat weten de brief te hebben ontvangen maar ‘wil het gesprek over de inhoud eerst met de medewerkers voeren’. De woordvoerder kan de toename van het geweld in de trein niet ontkennen of bevestigen. “We houden bij waar aandacht nodig is, maar rapporteren veiligheidscijfers maar een keer per jaar in het jaarverslag.”

Mishandeling

Iedere week worden er 150 incidenten rond mondkapjes geregistreerd in het openbaar vervoer, zei voorzitter Pedro Peters van Openbaar Vervoer Nederland deze week. Hierbij worden incidenten als scheldpartijen en spugen geteld, maar ook ernstiger geweld zoals de buschauffeur die dinsdag in Nieuw-West ernstig werd mishandeld door een passagier die geen mondkapje wilde dragen.

Boa’s pleiten al jaren voor betere bewapening. Vorige maand demonstreerden 80 boa’s op de Dam naar aanleiding van het toenemende aantal geweldsincidenten op straat om meer middelen te eisen. Dit najaar start in Amsterdam mogelijk een proef met het dragen van korte wapenstokken. Dat vinden de Amsterdamse boa’s niet voldoende. “Een wapenstok is handig voor het uiteendrijven van grote groepen, maar ook pepperspray is nodig, voor mensen die flippen,” zei voorzitter Ruud Kuin van de BOA Bond toen.