Handballers Oranje beginnen hoofdronde WK met zege op Qatar

In het Poolse Katowice zag bondscoach Staffan Olsson zijn team zegevieren met 32-30. Halverwege stond Oranje nog op achterstand (15-19). Aanvoerder Bobby Schagen ontbrak bij Oranje. Hij was niet fit genoeg om mee te doen.

“Het was niet onze beste wedstrijd,” reageerde topspeler Luc Steins bij Viaplay. “We maakten teveel fouten en misten teveel kansrijke ballen. Gelukkig zijn we rustig gebleven en daarvoor hebben we de beloning gekregen. We waren ook de betere, maar het zag er lang niet altijd naar uit dat we zouden winnen. In het begin hadden we al afstand kunnen nemen, maar we maakten het onszelf moeilijk door dat niet te doen. Misschien dat de scherpte een beetje ontbrak. Gelukkig hebben we ons op tijd weten te herstellen.”

Spannende slotfase

Ongeveer halverwege het moeizame eerste deel keek Nederland al tegen een achterstand van vier treffers aan (8-12) en die marge stond er na de eerste helft nog steeds (15-19). Oranje kreeg wel de nodige kansen, maar was – mede door het goede werk van de keeper van Qatar – niet adequaat genoeg in de afwerking. De tegenstander was beter in het benutten van de mogelijkheden.

Met drie doelpunten op rij begon de formatie van Olsson sterk aan de tweede helft (18-19). Bij 25-25 was het gelijk en een kleine 10 minuten voor het einde kwam Oranje zelfs op voorsprong. Die gaf de formatie in de spannende slotfase niet meer weg.

Nederland neemt het in de hoofdronde verder op tegen Duitsland en Servië. Een plaats bij de eerste twee in de groep is nodig voor plaatsing voor de kwartfinales.

In de poulefase won Nederland van Argentinië en Noord-Macedonië, van Noorwegen werd verloren. De Nederlandse mannen nemen voor de eerste keer sinds 1961 deel aan een WK.

