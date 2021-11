Hamilton wint in Brazilië en verkleint achterstand op Verstappen

De Nederlander reed heel lang aan de leiding in zijn Red Bull in de Grote Prijs van Brazilië, maar in een bloedstollende slotfase zag hij de Mercedes van zijn Britse titelrivaal toch voorbijkomen en moest hij zich tevreden stellen met de tweede plaats.

Het was een magistrale zege van de zevenvoudig wereldkampioen op het circuit van Interlagos in São Paulo. Hamilton begon de race, mede vanwege een gridstraf, vanaf de tiende plek. Binnen zes ronden lag hij al derde en begon het jagen op Verstappen. De Limburger probeerde op alle mogelijke manieren Hamilton voor te blijven, maar de Mercedes was gewoon te snel.

In het kampioenschap heeft Verstappen nog 14 punten voorsprong, met nog drie races te gaan. Over een week is al de Grote Prijs van Qatar. De strijd om de wereldtitel lijkt meer en meer pas te worden beslist in de slotrace in Abu Dhabi.

De 24-jarige Verstappen had evenals in de vorige grand prix in Mexico, die hij wel won, een uitstekende start. Vanaf de tweede plek passeerde hij de van pole vertrokken Valtteri Bottas (Mercedes) bij het ingaan van de eerste bocht en nam meteen de koppositie in. Het was zaak voor de Nederlander om zijn voorsprong uit te bouwen, maar hij kreeg daar niet echt de kans voor.

Dat kwam vooral door de ongelooflijke snelheid van Hamilton. De Brit had in de sprintrace al laten zien dat de nieuwe motor in zijn Mercedes hem extra vermogen gaf. Hij haalde toen vijftien auto’s in. In de hoofdrace was het niet anders. Na zijn bliksemsnelle beginfase duurde het even voordat hij de Mexicaan Sergio Pérez te pakken had en de tweede plaats overnam.

Na 27 ronden wisselde Hamilton als eerste van banden, een poging tot een zogeheten ‘undercut’. Verstappen reageerde onmiddellijk met een pitstop in de volgende ronde en slaagde er in nog net vóór de Brit terug te keren op het circuit. De Nederlander koos op 30 rondjes voor het einde al voor een nieuwe bandenwissel en opnieuw slaagde zijn opzet om Hamilton na diens tweede pitstop voor te blijven.

Die tactische winstpuntjes waren tevergeefs. Tegen het einde van de race werd duidelijk dat Hamilton meer snelheid had en Verstappen op een bepaald moment zou capituleren. Dat gebeurde na 59 van de 71 ronden. Verstappen had een paar ronden daarvoor nog in een wiel-aan-wiel-gevecht in bocht 4 een aanval van Hamilton gepareerd, maar bij de volgende serieuze poging was Hamilton er voorbij. Hij reed vervolgens in de laatste ronden onbedreigd naar zijn zesde zege van dit seizoen.