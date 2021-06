Hamer draait duimschroeven aan in formatie: drie moeilijkste koppels op gesprek

Informateur Mariëtte Hamer ontvangt CDA-leider Wopke Hoekstra. Beeld EPA

De uitnodiging was sec, zonder agenda, vertelt een betrokkene. Achtereenvolgens zijn morgen politiek leiders Wopke Hoekstra (CDA) en Jesse Klaver (GroenLinks) uitgenodigd. Het tweede ‘complexe’ duo is D66’er Sigrid Kaag met ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers, gevolgd door VVD’er Mark Rutte met PvdA’er Lilianne Ploumen.

“Heb je ooit zo’n kabinetsformatie meegemaakt?,” zegt een ingewijde van een van de progressieve partijen. Er heerst onbegrip over de onbeweeglijkheid, het niet met elkaar willen praten. ‘Complex,’ schetste Rutte gisteren de situatie. “De vraag wie met wie is nog niet opgelost.” Precies daar wil Hamer nu vanaf. Ze probeert een doorbraak te bereiken door de duimschroeven aan te draaien.

Tegenpolen?

Na weken om elkaar heen te hebben gedraaid, moeten de hoofdrolspelers die het meest uiteen liggen morgen met elkaar in gesprek. Hoekstra stelde vorige week dat het niet voor de hand ligt dat hij met twee linkse partijen aan tafel gaat zitten. Rutte toonde daar begrip voor. “Hoekstra heeft als enige nog steeds niet gezegd dat hij wil regeren,” zegt een liberaal.

In de CDA-achterban wordt het moeilijk gevonden in zee te gaan met GroenLinks. De verwachting is dat Hoekstra de overbodigheid van een tweede linkse partij zal schetsen aan Klaver. Die wil op zijn beurt de noodzaak daarvan aantonen.

D66 is als grootste verkiezingswinnaar niet meteen geneigd nog eens vier jaar met de ChristenUnie aan tafel te gaan. Kaag zou graag een progressiever beleid voeren op de immateriële onderwerpen, waar de ChristenUnie D66 de afgelopen jaren op de rem liet staan. En Segers hoeft niet zo nodig, hij heeft al meermalen benadrukt dat hij de tiende partij is: anderen zijn aan zet voordat hij beweegt. In de campagne heeft hij bovendien gezegd dat hij zijn zetels zal inzetten om D66-initiatiefwetten te blokkeren.

Rutte versus Ploumen

Het is niet zo dat Ploumen de deur naar Rutte helemaal dichtgegooid heeft, maar er kan nog geen mens door de huidige kier. Ze heeft nog steeds onvoldoende vertrouwen in de VVD-leider en weegt zijn plannen voor een andere bestuurscultuur als ‘te mager’. In liberale kring werd woensdag opgemerkt dat Ploumen niet zal worden verrast met nieuwe voorstellen.

Ondanks de ogenschijnlijke onbeweeglijkheid van zes partijen, hopen betrokkenen dat Hamer aan het einde van de week met een stuk kan komen. Zodat de formatie écht kan beginnen.