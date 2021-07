Halsoverkop geëvacueerd uit Zuid-Limburg: ‘Net één luier mee kunnen grissen’

Caravans en campers staan onder water bij een camping bij Roermond. Vanwege de hevige regenval is de Maas naar een recordhoogte gestegen. Beeld ANP

Dat loopt wel los, dacht de 54-jarige Miranda uit Amsterdam bij aankomst dinsdag. Op camping De Gronselenput, in de buurt de Zuid-Limburgse plaats Wijlre, was op dat moment nog geen reden voor paniek. “Volgens de campingbeheerders was er in veertig jaar nog nooit écht iets misgegaan.”

Toch kregen campinggasten woensdagmiddag plots te horen dat ze de plek zo snel mogelijk moesten verlaten. De Geul, normaal op die plek een kalme beek die langs de kampeerplekken slingert, werd een kolkende rivier. “We zagen het water met het uur stijgen.”

Geen bosbrand in Capmany dit keer maar opgesloten door #hoogwater in #Limburg op Camping de Gronselenput. Camping ontruiming in volle gang. #vakantie pic.twitter.com/kau0YOlr8q — Peter (@peterdavelaar) 14 juli 2021

De enige toegangsweg stond eerder onder water dan de camping zelf. “Het was daarom lastig om weg te gaan,” zegt een woordvoerder van de camping. Met minimale bagage zijn Miranda en haar gezelschap via een klein paadje de camping af gegaan en zijn ze met busjes geëvacueerd naar het dorpshuis. Hun auto, caravan en spullen lieten ze achter. “Ik heb gauw wat droge kleren voor mijn kleinkind mee gegrist. En één luier!”

De meeste gasten van De Gronselenput zijn vervolgens ondergebracht in een hotel in Heerlen. “Volgens de camping stond onze caravan op een goede plek, en waren de auto’s ook veilig. Maar dat was gisteren. We hebben geen idee hoe het er nu bij ligt.”

Eerder deze week voorspelde het KNMI al dat er lokaal tot wel 150 millimeter regen zou vallen in delen van Zuid-Limburg. Inmiddels is duidelijk dat er op veel plekken forse maatregelen nodig zijn om de enorme overlast het hoofd te bieden.

Zo zijn in Valkenburg een hospice en een verpleegtehuis geëvacueerd. Een brug over de rivier de Geul is weggeslagen door het woeste water en enkele andere zijn instabiel, aldus burgemeester Daan Prevoo. Om te helpen bij de extreme wateroverlast zijn op verzoek van de Veiligheidsregio Limburg-Zuid tientallen militairen ingezet.

Drijvende koelkasten

De 25-jarige Mees Riechelman studeerde recent af aan het Amsterdamse conservatorium en woont sinds kort in Borgharen, in de buurt van Maastricht. “De uiterwaarden van de Maas zijn flink ondergelopen en we zien nu allerlei huisraad voorbij drijven, zoals banken en koelkasten.” Ook ziet Riechelman ‘eilanden’ van takken en boomstammen van meters hoog over de rivier voorbijdrijven.

Volgens Riechelman zijn er in de stad meerdere pleinen en straten overstroomd. Ook zou een kelder bij de universiteit ondergelopen zijn. “Mijn laminaat staat bol van het vocht en ik heb zandzakken bij het toilet gelegd, omdat er gevaar is dat rioolwater omhoog komt. We hopen dat het niet erger wordt, maar de piek moet nog komen.”

Bizar wat er allemaal door de Maas wordt meegesleurd! Bij Borgharen is dat pas goed te zien @L1 #wateroverlast #limburg pic.twitter.com/RicedHVdnc — Ruud van Broekhoven (@Ruud077) 15 juli 2021

Niet alleen het zuiden van Nederland, maar ook delen van België en Duitsland kregen afgelopen te maken met ernstige regenval en overstromingen tot gevolg. Meer dan veertig mensen zijn daarbij al om het leven gekomen.