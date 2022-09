Halsema wil bevoegdheid om geldautomaten uit gevels te verwijderen

Femke Halsema Beeld ANP / ANP

Het was het afgelopen jaar juist weer even stil rond plofkraken op geldautomaten, constateert Halsema in het gesprek met AT5. “Maar nu is het plotseling terug. Het is ernstig, ik maak mij daar zorgen over. Het is allang bekend dat het nauwelijks buit oplevert. Het is een vorm van geweld die volstrekt zinloos is, maar voor de bewoners die eromheen wonen wel heel onprettig is.”

De afgelopen zomer vonden er verschillende plofkraken plaats in Amsterdam, waarbij telkens veel schade werd aangericht, maar vooralsnog geen slachtoffers vielen.

Risicovolle plekken

Op dit moment kan de gemeente banken niet dwingen geldautomaten te verwijderen, maar de burgemeester wil die bevoegdheid wel graag. “Nu moeten bewoners het zelf gaan aankaarten om ze weg te krijgen. Tot ik de bevoegdheid heb, hou je plekken die risicovol zijn. Daar zijn de bewoners zich ook goed van bewust.”

Om die bevoegdheid te krijgen, is een wetswijziging nodig. Daarvoor wordt nu op ambtelijk niveau gesproken met het kabinet, zegt de burgemeester.

Reeks explosies

In augustus werden onder andere bij The Harbour Club in Oost en café In the City in het centrum van de stad explosieven tot ontploffing gebracht. Daarnaast waren juwelier Bektas in Noord, de Geldmaat aan de Pieter Calandlaan in Nieuw-West en een geldautomaat aan de Iepenweg in Oost doelwit van een plofkraak. Een maand eerder werd op het Beukenplein in Oost het een waarin een Primerawinkel huist door een plofkraak getroffen.

