Halsema: vooralsnog geen wapenstok of handboeien voor boa’s

Door deze beslissing zullen ook twintig Amsterdamse boa’s die op dit moment als onderdeel van een landelijke pilot wél met wapenstok uitgerust zijn hun bevoegdheid verliezen. Op vrijdag 1 juli loopt de pilot af. “Voordat ik eventueel een nieuw verzoek indien tot het dragen van een wapenstok wil ik eerst in gesprek met de raad,” zei Halsema.

Het onderwerp werd urgent door een wetswijziging die VVD-minister Dilan Yeşilgöz (Veiligheid en Justitie) vorige week aankondigde. Met de wijziging kunnen buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) voortaan worden uitgerust met een korte wapenstok en handboeien, als deze boa’s zich in potentieel gevaarlijke situaties begeven. Het was de aanleiding voor VVD-raadslid Daan Wijnants te vragen wat dit betekent voor Amsterdam.

De raad is namelijk zeer verdeeld over eventuele geweldsmiddelen voor handhavers. In de binnenstad, bijvoorbeeld rond de Wallen, kampen handhavers met toenemende agressie. Dat komt mede door het politietekort in de stad. Maar waar de rechtse partijen inzetten op het beter uitrusten van boa’s − in ieder geval in het Wallengebied − vinden de progressieve partijen dat boa’s vooral niet de rol van politieagent moeten overnemen. D66-raadslid Rob Hofland: “Je moet geen verkapte gemeentepolitie creëren.”

Specifieke training

In Amsterdam loopt sinds begin 2021 een pilot waarbij twintig Amsterdamse boa’s met een wapenstok mogen werken. Uit een eerste evaluatie van de proef blijkt dat de wapenstok veertig keer is gebruikt, meestal om mee te dreigen. Zestien keer werd met de stok geslagen. Halsema: “De ervaringen zijn over het algemeen goed geweest. Er zijn geen incidenten geweest.”

Toch oordeelde een toezichthouder in een evaluatie uit mei dat in twee gevallen onvoldoende is aangetoond dat niet op een ‘andere, minder ingrijpende’ manier het doel kon worden bereikt. Onder meer GroenLinks en Bij1 wezen in het debat er dan ook op dat boa’s minder training krijgen dan politie. Halsema nuanceerde dat beeld: “Zij hebben een specifieke training gekregen en stonden onder toezicht van de politie.”

Vakbond BOA ACP en de Nederlandse Boa Bond pleiten al langer voor de wapenstok bij boa’s. Gemeenten die hun boa’s met een wapenstok willen uitrusten, moeten daar een vergunning voor aanvragen bij de lokale driehoek van politie, justitie en burgemeester. De driehoek adviseert de minister, die uiteindelijk beslist.

In het najaar komt een eindevaluatie van de pilot, waarna Halsema in gesprek wil met de raad, om vervolgens eventueel een verzoek in te dienen. “Maar zelfs als je een aanvraag indient duurt het zo’n 13 weken voordat zo’n verzoek is afgehandeld,” aldus Halsema. “Het is dus niet reëel dat binnen een paar weken boa’s met de wapenstok rondlopen.”