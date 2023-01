Halsema verlengt cameratoezicht op 7 locaties in Amsterdam vanwege ‘structurele problematiek’

Beeld ANP / Ramon van Flymen

Het gaat om locaties in de Diamantbuurt, Indische Buurt, Burgemeestersbuurt, de Buiksloterweg, het gebied bij de Jan Evertsenstraat en het Mercatorplein, en het Spui, waar de verlenging geldt tot eind 2023. Voor de omgeving Lohuis en Mastbos wordt het cameratoezicht met een half jaar verlengd tot juni van dit jaar.

Wanneer camera’s worden opgehangen, geldt de regel dat die weer worden weggehaald zodra de openbare orde is hersteld. Op deze locaties is dat volgens de burgemeester nog niet het geval, terwijl op sommige plekken al jaren camera’s hangen.

Overlast geëscaleerd

Zo is de overlast in de Diamantbuurt in de zomer van 2022 ondanks cameratoezicht geëscaleerd, schrijft de burgmeester. Er vond een ontploffing plaats bij een woning, er zijn meerdere branden gesticht en geluidsoverlast ging tot diep in de nacht door. Ook rond het Spui is juist sprake van een stijging van het aantal incidenten en overlastmeldingen, vooral vanwege het uitgaansleven en drugsdealers en -verslaafden.

Ook gaat het om locaties die vaak vluchtroutes zijn voor criminelen en plekken waar jongeren zich eerder verzamelden voor rellen of ongeregeldheden, zoals het Mercatorplein en Plein ’40-’45 (Burgemeestersbuurt). Op die laatste locatie was afgelopen jaar ook geen afname in politiemeldingen te zien ondanks de camera’s die er al hangen, meldt Halsema.

Verder gaat het veelal om druk bezochte gebieden, zoals het winkelgebied in de Indische Buurt en het gebied rond de Buiksloterwegveer in Noord. Rond Lohuis en Mastbos in Noord vonden vooral de laatste maanden van 2022 veel ‘ernstige geweldsincidenten’ plaats.

