Halsema: Vanzelfsprekend wil Amsterdam bijdragen aan opvang Afghaanse vluchtelingen

Sympathisanten houden voor het stadhuis een wake voor Afghanistan. Beeld ANP

Vanwege de recente toename van het aantal vluchtelingen naar Nederland, waarover het kabinet woensdag alarm sloeg, zijn op korte termijn extra opvanglocaties nodig. In een brief aan de Tweede Kamer schreef demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD, Asiel) gisteravond dat van de 29.000 plekken in asielzoekerscentra er momenteel 27.000 bezet zijn. Ze spreekt van een ‘zorgwekkende’ situatie.

Ondertussen groeit het aantal vluchtelingen snel door. Onder meer de machtsovername van de ­Taliban in Afghanistan, maar ook de onrust in landen zoals Libanon en Belarus brengen internationale migratiestromen op gang.

Het kabinet stuurt daarom een brandbrief aan provincies en gemeenten om snel meer asielzoekerscentra (azc’s) te openen. Ook wordt geïnventariseerd welke gebouwen ‘eenvoudig geschikt kunnen worden gemaakt voor tijdelijke bewoning’ en worden op rijksgrond in gemeenten mogelijk ’tijdelijke units’ gebouwd.

Het kabinet doet ook een beroep op provincies en gemeenten om huizen beschikbaar te stellen voor de 11.000 erkende vluchtelingen die in ons land mogen blijven, maar nog steeds in azc’s wonen. Als zij zouden doorstromen naar een woning, zijn er meer opvangplekken voor nieuwe asielzoekers. Daarbij moeten gemeenten ook denken aan ‘onorthodoxe’ maatregelen, zoals hotels.

Voormalig sportcomplex

Volgens burgemeester Halse­ma zijn Amsterdam en de COA, de instantie die de opvang van vluchtelingen regelt, aan het kijken wat er moet gebeu­ren om de druk op deze landelijke voorziening te verlich­ten. “Vanzelfsprekend wil Amster­dam een bijdrage leveren aan de opvang van mensen uit Afghanistan,” zegt Halsema. “We helpen graag en onderzoeken op dit moment wat we hieraan bij kunnen dragen.”

In Amsterdam is momenteel een asielzoekerscentrum (azc) gevestigd in Nieuw-West in een voormalig sportcomplex aan de Willinklaan, met ruimte voor 700 mensen. In de Houthavens wordt een nieuw azc gebouwd dat in 2024 gereed moet zijn.

Tijdens de vorige vluchtelingencrisis in 2015, naar aanleiding van de Syrische burgeroorlog, arriveerden dagelijks tientallen vluchtelingen in Amsterdam. 1500 van hen werden toen maandenlang opgevangen in sporthallen en andere noodopvanglocaties.