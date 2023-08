Halsema tijdens dekoloniale Indiëherdenking: ‘Ook na Japanse capitulatie ontsnapte Indonesië niet aan geweld’

Burgermeester Femke Halsema tijdens de Dekoloniale Indonesië Nederland Herdenking op het Olympiaplein. Beeld ANP

Eerder zou Halsema spreken op de Nederlands-Indië-herdenking op de Dam op 15 augustus, precies 78 jaar na de capitulatie van Japan en het einde van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Deze week worden overal in het land herdenkingen van de capitulatie georganiseerd. Vorige week besloot ze af te zien van haar optreden op de Dam.

Bij de herdenking op de Dam, georganiseerd door stichting Indisch Platform 2.0, zou Palmyra Westerling pleiten voor eerherstel en erkenning van haar vader, Raymond Westerling. Halsema noemde dit ‘zeer ongepast en pijnlijk’ en besloot zich terug te trekken. Westerling gaf als militair van het Knil (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger) onder meer leiding aan massa-executies van Indonesiërs tijdens de dekolonisatieoorlog.

Deze oorlog brak uit nadat Indonesië op 17 augustus 1945 de onafhankelijkheid had uitgeroepen. Nederland erkende dat niet. Tijdens de dekolonisatieoorlog, die tot 1949 zou duren, gebruikten Nederlandse militairen extreem en stelselmatig geweld tegen Indonesiërs.

Alle slachtoffers

In haar toespraak benadrukte Halsema wederom dat ze bij alle slachtoffers wil stilstaan: de slachtoffers van de Japanse bezetting, maar óók die van ‘het leed dat Nederland de bevolking van Indonesië heeft berokkend’. “Ook na de Japanse capitulatie ontsnapte Indonesië niet aan geweld en onvrijheid, waar Indische en oorspronkelijke Nederlanders, Indonesiërs, Molukkers en Chinezen slachtoffer van zijn geworden,” aldus Halsema.

“Langzamerhand, dankzij talloze studies en dankzij de verhalen van overlevenden en nabestaanden, wordt het beeld meer compleet. En ontstaat er meer ruimte om de Japanse bezetting, het kolonialisme en het zo pijnlijke proces van dekolonisatie in gezamenlijkheid te herdenken.”

Zo herhaalde de burgemeester de woorden van verzetsleider, journalist en dichter Henk van Randwijk, aan wie het monument en plantsoen zijn gewijd waar de herdenking plaatsvond. Ze vroeg aandacht voor een manifest uit 1947, waarin hij zich fel uitsprak tegen de ‘politionele acties’ in Indonesië. Halsema: “Als je het manifest nu leest dan treft je de morele helderheid van zijn oordeel over de koloniale oorlog die Nederland in Indonesië voerde.”

“De jaren van kolonialisme, bezetting en oorlog leveren een kluwen op, waarvan de draden van verdriet, pijn en conflicterende loyaliteiten zich nauwelijks laten ontwarren,” aldus Halsema. Ze riep aanwezigen op om begrip voor elkaar te hebben, openlijk over de geschiedenis te praten en elkaar te bevragen. “Laten wij in vriendschap herdenken en samen de vrijheid vieren.”

