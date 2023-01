Halsema spreekt op Holocaustherdenking: ‘Antisemitisme steekt vaker zijn lelijke kop op’

Deze week is het 78 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, het internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd. Beeld ANP

“Zes miljoen joden, van wie 102.000 uit Nederland en ongeveer 60.000 uit Amsterdam: systematisch uitgesloten, vernederd en vermoord in een poging om al het Joodse leven in Europa uit te roeien. Dit is de even onvoorstelbare als onomstotelijke waarheid van de Holocaust. Met de feiten hebben wij te leven.” Aldus burgemeester Femke Halsema, een van de sprekers tijdens de Nationale Holocaust Herdenking.

De herdenking begon om 10.55 uur met een stille tocht vanaf het stadhuis naar het Wertheimpark in de Plantagebuurt. Daar begon om 11.30 uur de plechtigheid. Er waren honderden mensen aanwezig.

Antisemitisme

Het gruwelijke verleden onder ogen zien, dat stond centraal in de woorden van Halsema. “Op dit besef bouwen wij de toekomst van een vrij land. Waarin we antisemitisme herkennen. De waarheid van de leugen weten te onderscheiden. En ons gedeelde verleden onderhouden en opnieuw doorgeven.”

Er klonk ook kritiek. ‘Nooit meer Auschwitz’ wordt niet genoeg doorleefd, zei de burgemeester. “Het eeuwenoude antisemitisme heeft zich op een duistere plek genesteld en steekt vaker zijn lelijke kop op. Soms rechtstreeks in geweld, in bedreigingen, in spreekkoren. Soms verstopt in lelijke complottheorieën, bedoeld om haat te voeden.”

Halsema beloofde om nog dit jaar een bezoek te brengen aan Auschwitz, samen met jonge Amsterdammers en partners uit de Joodse gemeenschap.

Verplichte lessen over Holocaust

Ook premier Mark Rutte was bij de herdenking aanwezig. Hij legde met staatssecretaris Maarten van Ooijen een krans bij het monument.

De andere sprekers waren overlevende Joop van der Starre, Boaz Blokhuis namens de jongere generatie en Jacques Grishaver, de voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité.

Ook Grishaver sprak zich kritisch uit over hedendaagse uitsluiting, discriminatie, complottheorieën en haatzaaien. Zo veroordeelde hij de racistische uitingen op de Erasmusbrug in Rotterdam tijdens de jaarwisseling.

Het Nederlands Auschwitz Comité gaat pleiten voor verplichte lessen over de Holocaust op middelbare scholen, aldus Grishaver. “Kennisoverdracht en leren van het verleden zijn essentieel voor een goed functionerende, open en barmhartige maatschappij waar geen ruimte is voor uitsluiting en antisemitisme. Het is hard nodig dat daar meer aandacht voor komt.”

