Halsema past haar plannen voor het erotisch centrum iets aan, maar wimpelt ook veel kritiek af

In reactie op honderden vragen van bezorgde bewoners past burgemeester Femke Halsema haar plannen voor het erotisch centrum iets aan, maar wimpelt ze ook veel kritiek af. Critici zullen niet gerustgesteld zijn met de antwoorden.

Bewoners, politici en andere betrokkenen zaten met honderden vragen toen half februari drie locaties voor het erotisch centrum bekend werden gemaakt. De vragen werden ingediend bij bewonersbijeenkomsten, kwamen vanuit de gemeenteraad en de stadsdelen of werden persoonlijk opgestuurd. Burgemeester Femke Halsema had een paar maanden nodig om met een reactie te komen, langer dan ze eerst aankondigde.

Met de beantwoording wordt een nieuwe stap in het dossier erotisch centrum gezet. Duidelijk is dat veel betrokken bewoners uit Noord en Zuid tegen de komst zijn, de twee stadsdelen hebben negatief geadviseerd en Halsema zei in een interview met Het Parool afgelopen weekend dat het ook zomaar kan zijn dat het niet meer verantwoord is om dit plan door te zetten.

Ze behandelt niet alle losse vragen die gesteld zijn, maar doet dit thematisch – en zo blijven vragen van veel betrokkenen dus onbeantwoord. Pas na de zomer gaat Halsema in debat met de raad, maar uit de gegeven antwoorden een aantal observaties:

Erotisch centrum trekt criminaliteit aan

Het is een breed gedeeld sentiment onder inwoners van zowel stadsdeel Zuid als Noord: de komst van een erotisch centrum trekt criminaliteit aan. Halsema verwijst naar eerdere politieonderzoeken waarin staat dat de komst acceptabel is op alle drie de locaties. Die onderzoeken konden overigens op forse kritiek rekenen. Het wil ook niet zeggen dat incidenten kunnen worden voorkomen.

Bewoners willen ook weten hoe de gemeente denkt hier te kunnen handhaven nu Amsterdam al kampt met een enorm handhavingstekort. Halsema erkent de zorgen en belooft op een later moment met een ‘concreter handhavingsplan’ te komen. Dit gebeurt pas als er gekozen is voor een definitieve locatie.

Veiligheid kinderen

In Zuid klonk kritiek op het onderzoek naar kwetsbare jongeren. Niet alle scholen zouden zijn meegenomen in de studie terwijl ook die scholieren gevoelig zouden zijn voor de criminaliteit die een erotisch centrum mogelijk opwekt. Halsema blijft erbij dat de meeste scholen op meer dan 500 meter afstand liggen of wijst op de A10 die ertussen ligt. In algemene zin zegt ze ook dat kinderen in Zuid minder kwetsbaar zijn dan in andere delen van de stad.

In Noord ligt een mbo volgens Halsema wel dicht bij een mogelijke locatie en is het percentage kwetsbare kinderen in het stadsdeel veel hoger dan gemiddeld in de stad. Daar moeten dan ook extra maatregelen genomen worden, schrijft ze.

Oog voor Wallengebied houden

Niet onbelangrijk, maar in de discussie wordt het soms bijna vergeten: de drukte in de binnenstad blijft maar toenemen. Halsema wijst er nog maar eens op dat dit de reden is dat een raadsmeerderheid tot de keuze is gekomen om elders een erotisch centrum te bouwen. Hiermee moeten de Wallen minder aantrekkelijk worden voor de prettoerist en wordt een uniek stukje Amsterdam gered.

Omdat is beloofd het totaal aantal ramen in Amsterdam niet te verminderen, moet een erotisch centrum het mogelijk maken om ramen in het Wallengebied te sluiten. Antwoorden op de vragen welke ramen moeten sluiten en of hier wel geld voor is, blijven vooralsnog uit.

Prettoerisme brengt overlast

De grootste zorg in zowel Noord als Zuid is het type toerist dat een erotisch centrum brengt. Zij zien ook hoe het in het Wallengebied gesteld is en zitten niet te wachten op de vrijgezellenfeesten of de vele andere lallende toeristen die er komen. In eerdere plannen werd nog gesproken van jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers.

Het is een standpunt dat Halsema deelt. Ze heeft de belofte gedaan om de horecafunctie in het pand kleinschaliger en kunstzinniger te maken om de bezoekersaantallen en daarmee de gevreesde overlast te verminderen. De grote vraag blijft: is het voor investeerders en ondernemers financieel nog wel interessant om zo’n pand te bouwen als het geen toeristische trekpleister wordt?

Bereikbaarheid

De pontjes zijn al overvol en dan moeten er ook nog duizenden mensen naar het erotisch centrum als het op de NDSM-werf komt, dat verder alleen per bus, auto of fiets bereikbaar is. Halsema schrijft dat los van het erotisch centrum de bereikbaarheid verbeterd moet worden, maar zegt ook te kijken naar wat bewoners de ‘peespont’ noemen waar voornamelijk mannen ’s avonds gebruik van maken. Net als bij evenementen vraagt het erotisch centrum extra handhaving.

Het RAI-gebied kampt, zo zei stadsdeel Zuid, ondertussen met een steeds drukker wordend treinstation, de afrit van de A10 en de vele evenementen in de RAI waardoor bezoekersstromen toenemen. Halsema geeft als weerwoord dat de drukte bij het erotisch centrum vooral op vrijdag- en zaterdagavond zal zijn en niet op de nu drukke tijden overdag. Ze erkent wel dat er onderzoek gedaan moet worden naar parkeeroverlast.

Onrust bij bedrijven en ondernemers

In Zuid is geneesmiddelenagentschap EMA mordicus tegen, net als congrescentrum RAI, en heeft het Nhow-hotel grote zorgen. Juridische procedures zijn al aangekondigd, mocht hier inderdaad een centrum komen. Zonder daarop in te gaan benadrukt Halsema vooral wat ze eerder al zei: prostitutie zal internationale bedrijven niet afschrikken. Ze wijst erop dat meer nieuwe buitenlandse bedrijven zich de afgelopen jaren in de binnenstad, dus dicht bij de Wallen, hebben gevestigd dan op de Zuidas.

En in Noord? Daar noemde de stichting NDSM-werf de komst van een erotisch centrum een klap in het gezicht van de cultuursector. Hier lijkt meer begrip te zijn: Halsema stelt dat het erotisch centrum de verbinding moet leggen met de omgeving en daarover in gesprek te gaan met de ondernemers.

En ergens anders of op een andere manier?

Minder prethoreca om minder bezoekers te trekken, zo ver wil Halsema tot nu toe gaan om kritiek tegemoet te komen. Onder meer stadsdeel Zuid en het CDA opperen kleinschalige, soberdere centra door de hele stad, maar Halsema wijst dat af. Ze zegt dat de politie het wil centraliseren om de veiligheid beter te waarborgen.

Het voorstel van JA21 om de asielboot bij Sloterdijk te gebruiken wordt afgewezen omdat er amper voorzieningen omheen zijn en de boot slecht bereikbaar is. Het Ibishotel, Magna Plaza of de cruiseterminal kunnen volgens Halsema niet gebruikt worden wegens fysieke, juridische, ruimtelijke, financiële en organisatorische belemmeringen.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: