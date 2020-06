Halsema laat Dam-drukte extern onderzoeken, mogelijk meer dan 10.000 mensen aanwezig

Burgemeester Halsema geeft opdracht tot een onafhankelijk onderzoek naar de informatievoorziening van de gemeente en de politie, om extreme drukte op de Dam in de toekomst te voorkomen. Er waren mogelijk meer dan 10.000 mensen op het plein.

Dat schrijft Halsema in een brief aan de raad, in aanloop naar een spoeddebat dat haar woensdag te wachten staat. Hierin herhaalt Halsema nog eens dat zij en de politie niet wisten dat er vorige week maandag zoveel mensen naar de Dam zouden komen om te demonstreren tegen de dood van George Floyd door politiegeweld. Hierdoor werden de afstandsregels om besmettingen met het coronavirus te voorkomen, massaal genegeerd, wat tot grote verontwaardiging leidde.

Bekladding

In een tijdslijn die Halsema op verzoek van de raad openbaar heeft gemaakt, staat dat de politie al op maandagmiddag zag dat via sociale media ruim 2000 demonstranten zich hadden aangemeld om naar de Dam te komen. Maar op basis van eerdere demonstraties ging zowel de politie als de organisatie er steeds vanuit dat slechts eenderde van deze 'aanmeldingen’ daadwerkelijk op zou komen dagen.

Er bestond binnen de driehoek, de burgemeester, politiechef Frank Paauw en de Hoofdofficier van justitie, vooral angst voor ongeregeldheden. Aanleiding hiervoor was ondermeer een bekladding van het Amerikaanse consulaat op het museumplein op zondagochtend met de tekst ‘black lives matter’, schrijft Halsema.

Antifa

Tijdens het protest op de Dam waarschuwden agenten dat de vlam in de pan kon slaan. “Dienstdoende agenten geven aan dat er weinig voor nodig is om een en ander te laten ontbranden”, aldus de burgemeester. Ook schrijft Halsema dat er radicale activisten van de antifa-beweging aanwezig waren op de Dam. Na afloop van de demonstratie zou Halsema bij het televisieprogramma Op1 zeggen dat het voortijdig beëindigen van de manifestatie, tot ‘relletjes en gedoe’ zou hebben geleid.

Ook schrijft Halsema dat er vooraf nooit afspraken zijn gemaakt met de organisatie van de manifestatie, zoals Kick Out Zwarte Piet en Nederland wordt Beter, over het maximaal aantal demonstranten. De inschatting van 250 tot 300 demonstranten, die de organisatie zelf had gemaakt, wordt in ieder geval ruimschoots overtroffen. “In de dagen na de demonstratie lopen de schattingen van het aantal deelnemers uiteen van 5.000 tot 10.000 – 14.000 deelnemers op het hoogtepunt van de demonstratie”, zegt Halsema. “Nader onderzoek moet hierover meer duidelijkheid verschaffen.”

Piek

De gemeente acht de kans niet groot dat het evenement tot een grootschalige besmetting met Covid-19 heeft geleid. “De meeste mensen zullen hooguit vluchtige blootstelling hebben gehad en lopen laag risico op besmetting indien er besmette personen aanwezig waren”, schrijft Halsema. De burgemeester belooft dat de gemeente actief in de gaten houdt of de drukte op de Dam tot een piek in het aantal besmettingen met het coronavirus leidt. De incubatietijd van het virus is twee weken, dus de eventuele gevolgen laten nog even op zich wachten. Mensen die zich bij de GGD melden met gezondheidsklachten wordt gevraagd om zelf te vertellen dat ze bij de demonstratie op de Dam aanwezig zijn geweest.