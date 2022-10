Halsema: Amsterdam is de naam Jeroen Oerlemans niet vergeten

Een foto gemaakt van journalist Jeroen Oerlemans in Afghanistan, 26 oktober 2008. Beeld EPA

“In de afgelopen zes jaar is Amsterdam de naam Jeroen Oerlemans niet vergeten, noch de indruk die zijn werk heeft achtergelaten,” sprak Halsema in de toespraak die ze hield. “De vele mensen die Jeroen hebben gekend koesteren intens dierbare persoonlijke herinneringen aan hem. Ik hoop, dat als jullie straks over deze brug lopen, jullie extra trots op hem zijn. En ik hoop dat zijn brug een klein beetje troost wanneer het gemis pijn doet.”

Oerlemans werkte veel in crisisgebieden en reisde regelmatig af naar Afghanistan, Libië en Irak. In 2008, 2010 en 2011 won hij een eerste prijs in de categorie buitenland van de Zilveren Camera. In juli 2012 werd Oerlemans ontvoerd in Syrië. Samen met een Britse fotograaf werd hij toen een week vastgehouden.

Hoop brengen

Volgens Halsema bezat de persfotograaf nieuwsgierigheid en moed. “De eigenschappen van journalisten wereldwijd en in het bijzonder van hen die in oorlogsgebieden werken. Zij voeren de partizanenstrijd tegen de aanval op de waarheid waarmee, het cliché is waar, elke oorlog gepaard gaat.” Ondanks de oorlog in de wereld, zijn er mensen die nog hoop kunnen brengen, aldus de burgemeester. “De één met een brandblusser in zijn hand om te redden wat hij kan. De ander met een camera. Zodat die hoop niet ongezien blijft. Deze brug is voor hem.”