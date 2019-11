Half miljoen schoolkinderen ontbijten samen

Kinderen ontbijten in 2018 met Kamerleden, Rob Jetten D66, in het Atrium van het Haags stadhuis in het kader het Nationaal Schoolontbijt. Beeld ANP

De ontbijttafels worden gedekt in scholen en gemeentehuizen. De landelijke opening van het evenement is dit keer in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam, waar Willeke Alberti en het voltallige Concertgebouworkest een boterhammetje mee-eten met 24 basisschoolleerlingen.

Door het Nationaal Schoolontbijt moeten leerlingen en ouders zich bewust worden van het belang van een gezond ontbijt. Uit onderzoek blijkt dat dat werkt: ging in 2008 nog 20 procent van de scholieren met een lege maag naar school, vorig jaar had al 95 procent van de leerlingen ontbijt op voor de bel ging.

Hagelslag

Het ontbijt bestaat uit een gezond en gevarieerd pakket dat is samengesteld volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum. Hagelslag zit er tegenwoordig niet meer bij, wat zelfs tot Kamervragen heeft geleid. Die werden eerst gesteld toen de scholieren nog wel chocola op hun brood konden strooien, en vervolgens toen hagelslag uit het pakket verdween.

Dinsdag volgt nog een ontbijt op het Binnenhof. Daar eten scholieren dan de eerste maaltijd van de dag met zo’n 25 Kamerleden en staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid).