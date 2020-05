Half miljard om gemeente en provincie crisis door te helpen

De bibliotheek in Almelo is weer open na een tijdelijke pauze vanwege het coronavirus. Wel zijn er de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. Beeld Lars Smook

In dit pakket vergoedt het kabinet de kosten voor kinderopvang en lokale culturele voorzieningen, zoals bibliotheken en muziekscholen. Verder blijven zo de sociale werkbedrijven open en lopen de jeugdhulp en de maatschappelijke ondersteuning (zoals thuiszorg) door.

Gemeenten, provincies en waterschappen voelen de financiële gevolgen van de coronacrisis. Zo komt er bij gemeenten nauwelijks toeristen- en parkeerbelasting binnen, omdat er door de coronamaatregelen in de periode tot 1 juni weinig of zelfs geen bezoekers en toeristen langskwamen. Ook daar komt een tegemoetkoming voor.

Al eerder zijn gemeenten gecompenseerd voor onder andere het kwijtschelden van huur van sportverenigingen en het niet innen van het abonnementstarief, een bedrag dat kwetsbare burgers maandelijks betalen voor hulp.

Korte en lange termijn

De komende tijd wordt gebruikt om een volledig beeld te krijgen van de financiële gevolgen van de coronacrisis op korte en lange termijn. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) constateert dat de pandemie ‘een enorme impact’ heeft op alle Nederlanders. “Het zijn gemeenten, provincies en waterschappen die het dichtst bij de mensen staan in deze onzekere tijd.”

Naast dit pakket vraagt het kabinet de streekvervoerders in het ov te blijven rijden. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu is in gesprek met de provincies, de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, de vervoerregio Amsterdam en de vervoerders over een vergoeding om de extra kosten hiervoor te compenseren.