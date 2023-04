Hakenkruis op brievenbus en vernielde ramen van Utrechts advocatenkantoor: mogelijk kogelgaten

De ramen van het advocatenkantoor zijn vernield en de brievenbus is met een hakenkruis beklad. Beeld Menno Bausch

Het gaat om advocatenkantoor Schyns. De melding werd woensdagochtend om 09.00 uur gedaan bij de politie.

Wat er precies is gebeurd, is nog onbekend. De politie is bezig met een uitgebreid onderzoek. Een gedeelte van de weg is nog afgesloten.