Haarlemmermeer krijgt een nieuwe burgemeester

Marianne Schuurmans-Wijdeven komt over uit het Gelderse Lingewaard. Beeld ANP

De gemeenteraad van Haarlemmermeer nam de tijd om een keuze te maken. Het kostte ruim vijf uur vergaderen achter gesloten deuren voor er witte rook verscheen, wat doorgaans wijst op verdeeldheid in de gelederen.

Schuurmans-Wijdeven volgt in Haarlemmermeer Onno Hoes op, waarnemend burgemeester sinds het vertrek van Theo Weterings. Die werd in 2017 burgemeester in Tilburg. Hoes leek aanvankelijk te voelen voor een langer verblijf, maar bedacht zich.

Gelderse streken

De nieuwe burgemeester heeft ruime ervaring als bestuurder, zij het wel uitsluitend in Gelderse streken. Zij was eerder raadslid en wethouder in Beuningen, statenlid in Arnhem en burgemeester in Millingen en Lingewaard.

In Lingewaard trok zij onder meer de aandacht met haar toespraken op de lokale televisie ter gelegenheid van het nieuwe jaar. Haar beschaafde dictie in combinatie met haar klassiek liberale verschijning verleende deze toespraken extra cachet.

Enkelbreuk

Minder gelukkig was Schuurmans met haar gezondheid. Een gecompliceerde enkelbreuk vroeg om vijf opeenvolgende operaties. Dat maakte dat ze in deze periode minder vaak onder de mensen was dan ze had gewild.

Schuurmans is 58 jaar, getrouwd en moeder van twee kinderen. Haar voordracht gaat nu via de commissaris van de koning terug naar het kabinet. De installatie staat in de agenda voor woensdag 10 juli.