Haagse raad zegt vertrouwen in wethouders De Mos en Guernaoui op

Het college van burgemeester en wethouders met twee lege stoelen tijdens een spoeddebat in de Haagse gemeenteraad over het corruptie-onderzoek naar de wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui. Beeld ANP

De motie werd rond half twee ‘s nachts aangenomen met steun van op drie na alle partijen in de raad. Groep De Mos, PVV en 50Plus stemden tegen.

De voormalige coalitiepartners van Groep de Mos spreken in de motie uit dat er geen vertrouwen meer is in beide wethouders. Die traden woensdag tijdelijk terug, op verzoek van burgemeester Krikke. Later op de avond wordt nog over de motie gestemd.

GroenLinks-aanvoerder Arjen Kapteijns kreeg veel kritiek op de motie, omdat het college al gevallen is. Bovendien, sneerde fractievoorzitter Kruis van de PVV, ‘trekt u al één dag na de inval conclusies’. Volgens de PVV spelen ‘linkse partijen’ een vals spel ‘om een rechtse partij te lozen’.

De reden dat er een motie van wantrouwen is ingediend is een formele, legt Kapteijns in een toelichting uit. “Dat is nodig om eventueel als gemeenteraad het ontslag te kunnen vragen. Dit omdat we niet weten of De Mos en Guernaoui zelf ontslag hadden genomen als ze dit zou worden gevraagd.”

De wet schrijft namelijk voor dat het ontslaan van een wethouder niet in één debat kan worden afgewikkeld. Als de motie wordt aangenomen, en de in opspraak geraakte wethouders weigeren zelf op te stappen, dan moet er een nieuwe raadsvergadering worden belegd. Daarin moet de gemeenteraad dan stemmen over een formeel ontslag. Dat zou dan volgende week gebeuren, als de raad toch al debatteert over de vreugdevuren.

VVD-fractievoorzitter De Graaf: “Den Haag moet kunnen rekenen op een bestuur dat op alle fronten integer is. Het stadsbestuur heeft een voorbeeldrol. Gezien wat er gebeurd is, hebben wij de conclusie moeten trekken dat we die voorbeeldrol niet meer kunnen vervullen.”

Het besluit om te breken met Groep de Mos, is volgens De Graaf mede ingegeven door de gesprekken met de fractie, en het feit dat die in de aanval ging tegen de aantijgingen. “Als je op zo’n ongehoorde inval reageert met ‘dit is karaktermoord’, dan toon je geen deemoedigheid. En dat past hier wel.”